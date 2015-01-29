Burhan Kuzu: Bakanları Yüce Divan'a gönderirsek siyasi hayatımız biter

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle Yüce Divan'a gönderilmeleri istenen bakanlarla ilgili olarak, "Bunlara uyarak niye göndereyim, deli miyim ne? Zaten gönderemezsin. Siyasi hayatın da biter" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Burhan Kuzu, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adı geçen 4 Bakan ile ilgili "Birileri kurulan meclis araştırma komisyonunda Yüce Divan oylaması veriyor. Başbakan benim partimin lideri, bakanlar benim kankam, bir kısmı benim dünürüm. Bu adamlarla neden muhalefet olayım. Demek istediğim oğlan bizim kız bizim." dedi.

Burhan Kuzu'nun bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, "Bu yüzden mi Yüce Divan'a mı gönderemiyorsunuz" diye sordu?

Burhan Kuzu ise, "Yav gönderemezsin tabii, niye göndereceksin. Bunlara uyarak niye göndereyim, deli miyim ne? Zaten gönderemezsin. Siyasi hayatın da biter" şeklinde cevap verdi.