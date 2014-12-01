Burhan Kuzu: Seçim barajı kaldırılırsa yok hükmünde sayarız, karar uygulanmaz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 10'luk seçim barajını kaldırması durumunda, kararı yok hükmünde sayacaklarını ve uygulamayacaklarını söyledi.

'Haşim Kılıç'ın bu açıklamayı yaptığına inanmak istemiyorum'

Prof. Dr. Burhan Kuzu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Başkanlık sistemi' konulu konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



DHA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yüzde 10'luk seçim barajının kaldırılması için yapılan bireysel başvurularla ilgili "Raportör arkadaşlar çalışmalarını tamamladı. Raporda önemli tartışmalar var. Konu hassas olduğu için 'bireysel'de değil de 'genel kurul'da görüşüp 2-3 hafta içinde karara bağlayacağız" şeklindeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Haşim Bey'in bu açıklamayı yaptığına inanmak istemiyorum. Bunu çok kaygılı bir şekilde söylüyorum. Çünkü bir hukukçunun yapacağı açıklama değil bu. Sokaktaki bir vatandaş dese dersin ki adamın içinden böyle geçiyor ama bir Anayasa Mahkemesi başkanının böyle bir yolun hazır olduğunu, yüzde 10'luk barajı kaldıracağız 2015 seçimlerinde uygulanacak gibi böylesine akılları donduran hakikaten vicdanları karartan açıklamasını yok sayıyorum, 'böyle bir şey herhalde olmamıştır' diyorum ama sanki var.



Bir defa bireysel başvuru Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bizim dönemde geldi. Doğru bir tercihtir, uygulamada zaman zaman yanlış yapsa da eh hadi şöyle ya da böyle götürdü filan. Çünkü bireysel başvuru isminden belli kişinin mağduriyetini gidermeye yöneliktir. Dava açmışsın kaybetmişsin şu sebep, bu sebep ya 'bir de Anayasa Mahkemesi'ne gideyim İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce' diyorsun. 'Oradan alınan kararla bir yargılamayı tekrar yargılansın' diyebiliyorsun, o yol yoksa tazminata hükmedebiliyorsun veya bir devlet memurunun görevine dönmesi belki bir şekilde sağlanabiliyor ama farkındaysanız hep bunlar ferdi bazda, kişiyle alakalı."

'Kararı yok hükmünde sayarız'

"Açık söylüyorum böyle bir karar çıktığı zaman bu hukuken yok hükmündedir. keenlemyekündür eskilerin tabiriyle, böyle bir şey doğmamış sayılır. Böyle bir karar anayasa Mahkemesi'nden çıkmaz diye düşünüyorum. Akıllarının donmuş olması lazım, bütün şuurlarının durmuş olması lazım. Bir an için şuur kaybına uğramış olmaları lazım böyle bir karar vermeleri için. Bu kadar net konuşuyorum. Ama böyle bir karar verilirse de yok hükmünde sayarız bu karar uygulanmaz.



Hiç kimse vitrinlere oynamasın. Hiç kimse tribünlere oynamasın, kendi konumunu güçlendirmek için bu tür yollara gitmesin. Herkes yasalara anayasa bağlı olarak kararını versin. Bu Anayasa Mahkemesi'ni 'kalsın mı gitsin mi noktasına getirir' tartışmaya sebep olur. Bu kadar net ve bu kadar sert konuşuyorum. Dolayısıyla inşallah böyle bir yanlışa imza atmazlar. Lafta kalır, yanlış bir yorumdur diye düşünürüz."

'Parlamenter modelin adı var, kendi yok'

Kuzu, "Parlamenter modelde kuvvetler ayrımı yoktur. Kitapta 'vardır' denir. Yoktur. Neden yoktur? Çünkü yargıyı bir kenara bırakın, yasama, yürütme ayrımına baktığınız zaman bu modelde yasama yoktur. Adı var, kendi yoktur. Bunu bir Anayasa Komisyonu Başkanı söylüyor size. Dışarıdan göründüğü gibi bir parlamento sistemi yoktur.



Şu gördüğünüz parlamento indir kaldır, başka işe yaramaz. Yürütmeden gelen, başbakandan gelen yasaları kabulden başka bir yetkimiz yoktur. Hükümetin kabul etmediği hiçbir önerge komisyonda ve genel kurulda geçmez. Buradan çıkan sonuç şudur ki, çıkan yasaların yüzde yüzü Parlamenter modelde Türkiye, Almanya, İngiltere hepsi dahil buna. Gelir ve olduğu gibi geçer. Değişiklik sadece hükümetin ve bakanların dediğiyle sınırlıdır" diye konuştu.