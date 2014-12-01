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Anayasa Mahkemesi'nden 'seçim barajı' açıklaması

'Anayasa kuralları çerçevesinde verilen cevaplardan yorum yapılması gazetecinin kendi görüş ve değerlendirmesidir'

01 Aralık 2014 16:58

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Türkiye gündemine oturan seçim barajı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Gazeteci arkadaşımızın teknik bilgi kapsamında sorduğu bazı sorulara Anayasa kuralları çerçevesinde verilen cevaplardan yorumlar yapılarak bir sonuç çıkarılması tamamen gazetecimizin kendi görüşü ve değerlendirmesinden ibarettir.

Görüşülmekte olan bir konu hakkında değerlendirme yapmak ne Başkanın ne de üyelerimizin bugüne kadar başvurduğu bir yol olmadığı gibi, böyle bir açıklamanın olumsuz sonuçlarını öngörebilecek yeterli bilgi ve tecrübe sahibi oldukları da izahtan varestedir" denildi.

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