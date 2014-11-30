Anayasa Mahkemesi seçim barajını kaldırıyor mu?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, seçim barajına yönelik olarak yapılacak başvuruları "2-3 hafta içinde" karara bağlayacaklarını ve 'barajın hak ihlali' olduğu kararının çıkması halinde bunun 2015 seçimlerini de bağlayacağını söyledi.

Türkiye 2015 yılında yapılacak genel seçimlere hazırlanırken, yıllardır Türk demokrasisinin en önemli tartışma konularından biri olagelen “yüzde 10’luk seçim barajı”yla ilgili de çok önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bu barajın kaldırılması yönünde yaptıkları başvuruya ilişkin raporların tamamlandığın ve konunun 2-3 hafta içinde genel kurulda görüşülerek karara bağlanacağını söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’la bu konuya ilişkin olarak yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Sarıkaya’nın aktardığına göre Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin, “seçim barajı hak ihlali” kararı alması durumunda bunun ‘derhal’ yani 2015 seçimlerinde uygulanacağını söylüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın “AYM’nin yüzde 10 kararı...” başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

“Anayasa Mahkemesi (AYM), en fazla üç hafta içinde hazirandaki genel seçimle ilgili çok önemli bir karar verecek.

AYM, 7 ay sonra yapılacak seçimde % 10 barajının uygulanıp uygulanamayacağını belirleyecek.

Bu kararı da bir yıl beklemeye gerek duyulmadan aynen uygulanacak.

Çünkü diğer kanunların getirdiği şartlar, AYM’nin hak ihlali kararlarını bağlamıyor.

Konunun tartışmasına gelirsem...

Antalya’da AB ve AYM’nin katkısıyla gerçekleşen Bireysel Başvuru Konferansı’nı dinlerken, üç partinin bir süre önce bireysel başvuru kapsamında yaptığı “% 10 barajı yüksek, kaldırılmalı” başvurusu aklıma geldi.

Başkan Kılıç’a, başvurunun akıbetini sorduğumda şu yanıtı aldım:

“Raportör arkadaşlar çalışmalarını tamamladı, raporda önemli tartışmalar var. Konu hassas olduğu için ‘bireysel’de değil de ‘genel kurul’da görüşüp 2-3 hafta içinde karara bağlayacağız.”

Sorum bitmedi:

“Anayasa Mahkemesi kararları, Anayasa’nın ‘Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanmaz’ hükmüne tabi mi?”

Kılıç’ın yanıtı net oldu:

“Hayır tabi değil, anında uygulanır. Hak ihlali kararı hemen ortadan kaldırılması içindir.”

Sohbetimize katılan Anayasa hukukçuları da aynı görüşü dile getirdi, ancak Kılıç ötesine geçmedi ve sustu.”

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