AYM seçim barajı kararını vermeden TBMM Genel Sekreteri 'çare'yi buldu: AYM üyelerini seçeriz, kökten çözeriz!

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, yüzde 10 seçim barajının hak ihlali olup olmadığıyla ilgili karar verecek Anayasa Mahkemesi’yle ilgili olarak, “AYM bireysel başvuru üzerine yakında %10 seçim barajının hak ihlali olup olmadığına karar verecekmiş. %10 barajı seçim kanununda var. 6216/45’e göre AYM’ye yasama işlemlerine dair bireysel başvuru yapılamaz. AYM ihlal derse YSK ne yapacak? Kanunu iptal etmeden AYM %10'a ihlal derse o zaman en doğrusu Haziran'da TBMM'ye değil AYM'ye üye seçip sorunu kökten çözmek” dedi.

Anayasa Mahkemesi, üç hafta içinde yüzde 10 seçim barajının hak ihlali olup olmadığıyla ilgili kararını açıklamaya hazırlanırken, TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, tartışılacak açıklamalar yaptı.

İrfan Neziroğlu, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"AYM bireysel başvuru üzerine yakında %10 seçim barajının hak ihlali olup olmadığına karar verecekmiş.

%10 barajı seçim kanununda var. 6216/45’e göre AYM’ye yasama işlemlerine dair bireysel başvuru yapılamaz. AYM ihlal derse YSK ne yapacak?

Kanunu iptal etmeden AYM %10'a ihlal derse o zaman en doğrusu Haziran'da TBMM'ye değil AYM'ye üye seçip sorunu kökten çözmek"