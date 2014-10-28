Burhan Kuzu’ya göre maden faciası kaza değil doğal afet!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde suyla dolan kömür madeni ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşma çalışmaları sürerken, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter’da faciayla ilgili olarak “Sel felaketine maruz kalan 18 maden işçimize sağ salim ulaşabilmek ümidi ile dua edelim” mesajı paylaştı.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki bir kömür madeninde boş galeride biriken yaklaşık 15 bin ton su, duvarı patlatıp ocağı doldurdu. Dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada 18 işçi ocakta mahsur kaldı. Kazanın üzerinden 24 saatten uzun bir zaman geçti, mahsur kalan madencilerin sağ olarak çıkarılması ümidi gittikçe azalıyor.

Ermenek’teki maden faciası sosyal medyada da gündem oluştururken, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter’da tartışılacak bir mesaj paylaştı.

Maden facialarına en çok kurban veren ülkeler arasında yer alan Türkiye’de iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili ihmaller sık sık gündeme gelirken, Burhan Kuzu Twitter mesajında mahsur kalan 18 işçinin sel felaketine maruz kaldığını iddia etti.

Burhan Kuzu Twitter’da şu mesajı paylaştı: