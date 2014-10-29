Salih Memecan'ın maden faciası karikatürü tepki çekti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasında mahsur kalan ve sağ kalmaları artık mucizelere bağlı olan 18 işçi için gözyaşı dökerken, bugün yayınlanan gazetelerin de gündeminde öncelikli olarak bu konu vardı. Birçok gazete Ermenek’teki maden kazasını manşetine taşırken, Sabah gazetesinde yer alan bir karikatür ise özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Kurtarma çalışmalarına katılan bir kişiyi, arkasında ağlayan işçilere, “arkadaşlar işi zorlaştırıyorsunuz” derken gösteren karikatür tepki çekiyor. Radikal’de yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları, karikatürün, maden kazasına yönelik tepkiler ve halkın yaşadığı üzüntüye yönelik bir küçümseme ve çarpıtma içerdiğini öne sürerek Memecan’a tepki gösterdi.

Salih Memecan daha önce de Gezi Parkı protestoları sırasında sivil ve sivil giyimli polislerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından çizdiği ve ‘temsili bir dış mihrak’ tarafından yapılan ‘görev paylaşımı’nda bir gence “Sen de öleceksin” dediği karikatür nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

Salih Memecan'a Twitter'da gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

guray gursel ‏@burusvilis 2 sa.2 saat önce

Salih Memecan vicdanını ameliyatla aldıralı kaç yıl oldu acaba?

Ajans Başkanı ‏@AjansBaskani 4 dk.4 dakika önce

Bazen şükretmeyi bileceksin, düşünsene şu hayata bir de Salih Memecan olarak gelmek vardı... Tam rezillik.

ERKAN AKKUŞ ‏@erkan_akkus 6 dk.6 dakika önce

Eskiden gülümsetirken düşündüren bir Salih Memecan vardı.. Bu o mu? YAZIK!

Levent ‏@fevri_sosyolog 44 dk.44 dakika önce

Mizah zeka gerektirir. Salih memecan'da ne zeka var ne vicdan. İnsan bile değil.

Gökhan Kaya ‏@karaolorin 2 sa.2 saat önce

Salih Memecan 'Yeni Türkiye'nin ruhu', vicdanını kaybetmişler ülkesi

aethewulf ‏@aethewulf 2 sa.2 saat önce

Salih Memecan bulunduğu cenahın en dibindeki adam değil. O çukurdaki adamları düşününce üstte bile denebilir.

Utangaç Adam ‏@UtangacAdam 2 sa.2 saat önce

Ben size söylemiştim, Salih Memecan'ın tek komik özelliği soyadı.