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AKP'li Burhan Kuzu: Ses kaydı doğru olsa bile inanan yok

AKP'li Burhan Kuzu, Başbakan Erdoğan ve oğluna ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin doğru olsa bile buna halkın inanmayacağını savundu

26 Şubat 2014 09:49

AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği öne sürülen ve Türkiye gündemine oturan internetteki ses kaydının doğru olsa bile kimsenin bunlara inanmayacağını söyledi.

Kuzu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı bir tweet'inde “Halkın arasındayım;İnanın bu uydurma kaset ve ses kayıtlarına doğru olsa bile inanan yok. Millet bu iktidardan memnun. Enerjinizi başka yere. Kasetlerin muhtevasını bırakın Mahkemeler değerlendirsin.Kesin karar olmadıkça masumiyet esastır ve herkes suçsuz sayılır.Ben buna hep uydum” ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

Burhan Kuzu daha sonra "Uydurma kaset ve ses kayıtlarına doğru olsa bile inanan yok" ifadesine açıklık getirerek sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

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