Burhan Kuzu'dan, attığı tweetlere tepki gösterenlere 'H... S...' cevabı

AKP Milletvekili Burhan Kuzu’nun, şu ana kadar 284 işçinin yaşamını kaybettiği Soma’daki maden faciası için art arda attığı tweetlere birçok Twitter kullanıcısından tepki geldi. Kuzu ise gelen tepkilere “H… S…” yazarak cevap verdi.

İşte Kuzu'nun eleştirilen tweetlerinden bazıları:

"Kimi fırsatçı alçaklar"Soma olaylarını protesto "ediyoruz diyerek bir çok yeri savaş alanına çevirdi.Şehtlerimize zerre kadar saygıları yok."



" Türkiye 'de Basın özgürlüğünü en son sıralarda gösteren malum Basın Klübü, gelsin de bu acı olayın bile ne maksatla verildiğini görsün."



"Basının bir bölümü üç gündür Soma acımızı tıpkı gezi olaylarında yaptıkları alçaklık gibi toplum barışını bozacak biçimde veriyor.Basın!!!!!"



"Bazı ölü soyucular ve kimi kazmalar ne yazsak anlatamıyorlar.Onlar için ne kadar şehit çıkarsa o kadar bu alçaklara adeta fırsat doğacak.ABV"



"Dünyada hiç bir ülkede bu tür toplumu deriden sarsan olaylar aralıksız 24sat canlı yayınla verilmez.Sorumlu Basın böyle zamanda anlaşılır."





"Soma'da gelen siyasilere karşı tepki gösterenler kesinlikle şehit yakınların değil,oraya özellikle provokasyon için gelen bazı vampirlerdir."



"Bazı alçaklar acı-ölüm demeden ve de utanmadan Soma'ya gelerek şehitlerimiz üzerinden siyaset yapıp tahrik ediyorlar.Pes doğrusu"



Burhan Kuzu gelen tepkilere "H...S..." yazarak cevap verdi.