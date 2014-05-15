Yumruk attığı iddia edilen Erdoğan hakkında Twitter'da kim, ne diyor?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, dün ziyaret ettiği maden faciasının yaşandığı Soma’da bir vatandaşı yumrukladığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Soma’daki facia sonrası dün bu ilçeye giden Başbakan Erdoğan, basın açıklamasının ardından bir grup vatandaş tarafından protesto edilmişti.Erdoğan’ı protesto edenlere müdahale esnasında yere düşen bir vatandaşı tekmeleyen sivil giyimli kişinin Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel olduğu iddia edilmiş ve Yerkel iddiayı kabul etmişti. Markete sığınmak zorunda kalan Başbakan Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen aracın tekmelendiği anlara ait görüntüler de bugün yayınlanmıştı.

İşte Twitter'da Erdoğan'ın yumruk attığı iddiaları hakkında konuşulanlar:

"#yumruk" hakkında Tweetler