HSYK Soma'daki maden faciası için 28 savcı görevlendirdi

Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının soruşturması için 28 savcıyı Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevlendirdi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''Olay yerinde ve çevresinde olayın aydınlatılmasına imkan verecek delil niteliğinde olan tüm bilgiler cumhuriyet savcıları tarafından muhafaza altına alındı. Olayın faili veya faillerinin tespiti, kazanın sebebinin tespiti, kusur durumunun tespiti hususunda adli yönden gerekli tüm çalışmalar olay yeri ve çevresinde görevli savcılar tarafından sürdürülüyor'' denildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, “Olayın faili veya faillerinin tespiti, kazanın sebebinin tespiti, kusur durumunun tespiti hususunda adli yönden gerekli tüm çalışmalar olay yeri ve çevresinde görevli savcılar tarafından sürdürülüyor. Olayın mağduru olan kişi ya da kişilerin ifadeleri Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınmaya başlandı. Olay yerinde ve çevresinde olayın aydınlatılmasına imkan verecek delil niteliğinde olan tüm bilgiler cumhuriyet savcıları tarafından muhafaza altına alındı" ifadelerine yer verildi.