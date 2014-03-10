Bugün neler oldu; Ergenekon'da tahliye, yargıda yetki tartışması günü

Cuma günü 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tahliyesinden sonra bugün (10 Mart 2014 Pazartesi) gözler Silivri'deydi. Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk süresini 5 yıl ile sınırlayan 6526 yasaya rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi öğle saatlerinde Ergenekon davası sanıklarının tahliye taleplerini reddetti. Yine aynı davanın sanıklarının tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise aynı dakikalarda Tuncay Özkan, Mustafa Levent Göktaş ve Sedat Peker hakkında tahliye kararı verince büyük bir hukuk tartışması yaşandı.

Günün en son tahliye kararları İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli astsubay Oktay Yıldırım, eski yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Emekli Albay Atilla Uğur için verildi. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün tahliye talebi ise reddedildi.

13. Ağır ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese gazetecilere yaptığı açıklamada, özel yetkili mahkemelerin TBMM tarafından kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü ve 33 Ergenekon davası sanığının tahliye talebinin reddedildiğini söyledi.

Ergenekon davası avukatları, "özel yetkili mahkemeler sadece hüküm verdiği davaların karar gerekçesini 15 gün içinde yazmakla yükümlendirilerek kapatılmasına" rağmen 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasaya uymadığını ve yetki gaspı yaptığını savundular.

Benzer bir açıklama yapan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da (HSYK) şu görüşleri dile getirdi:

"Mahkeme kurma ve kapatma yetkisi TBMM'nindir. Anayasa'nın 142. maddesi mahkemelerin kurulması kararını kanuna bırakır. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin yasa Cumhurbaşkanı'nın da onayından geçerek yürürlüğe girmiştir. Artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme kalmamıştır. Bir mahkeme bir kanunun iptalini isteyemez. Kanun iptali isteme yetkisi milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı'na aittir. Bir mahkeme ancak, elindeki davayı Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir."

Tuncay Özkan, Mustafa Levent Göktaş ve Sedat Peker'e tahliye kararı veren 21. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Keskin Karakurt da, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yorumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Mahkemeleri TBMM kurar, HSYK kapatır’ demişler. Oysa yasanın üstünde bir şey yoktur. Bunlar kapatılmış mahkemeler. Bir hukuki vasfı kalmamıştır. Normalde 15 günlük karar yazım süresi söz konusudur. Altı yedi aydır yazmamışlar. Artık yazmazlarsa haklarında işlem yapılır. Onlar değil, biz yetkiliyiz. Bu mahkemelerin artık, verdikleri kararları yazmak dışında herhangi bir yetkileri yoktur. Yok hükmündedirler. Tüm işlerini diğer mahkemelere devretmek durumundadır. Normal koşullarda mahkemeler, kararını verdikten sonra, 15 günlük sürede gerekçeli kararını yazıp tebliğe çıkarmalı. Bu durumda, tahliyeler konusunda yetki, Yargıtay’a geçer. Ancak siz, yedi aydır gerekçeyi yazmıyorsunuz. Hangi kaygılar söz konusudur, bilemiyorum. Bu mahkeme , ‘Bir milyon sayfa evrak var, iki senede yazacağım’ derse, iki sene boyunca bu insanlar ne olacak?”

Mahkemelerin yetki tartışmaları sürerken akşam saatlerinde 3 yeni tahliye daha geldi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ret yanıt verdiği Avukat Kemal Kerinçsiz, emekli albay Dursun Çiçek ve Danıştay saldırısı faili Alparslan Aslan için, özel yetkili olmayan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. Ancak Alpaslan Arslan'ın, cezaevinde işlediği suçlar nedeniyle tahliye edilmeyeceği bildirildi. Dursun Çiçek de, Balyoz davasından da hükümlü olduğu için salıverilmezken, serbest bırakılan avukat Kemal Kerinçsiz'e yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Mahkeme, Emekli Korgeneral Mehmöet Eröz'ün tahliye talebini ise yarın görüşecek.

8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Yalçın Küçük, Mehmet Şener Eruygur, gazeteci yazar Merdan Yanardağ ve Tuğamiral Alaaddin Sevim hakkında tahliye kararı verdi.

Yoğun hukuk tartışmalarıyla geçen gün boyunca tahliyelerine karar verilen ve tahliye edilen isimler şöyle:

Tuncay Özkan, Mustafa Levent Göktaş, Sedat Peker, avukat Kemal Kerinçsiz, emekli albay Dursun Çiçek (Balyoz davasından hükümlü olduğu için salıverilmeyecek), Danıştay saldırısı faili Alparslan Aslan (cezaevinde işlemiş olduğu suçlar nedeniyle salıverimeyecek), Prof. Dr. Yalçın Küçük, Mehmet Şener Eruygur, gazeteci yazar Merdan Yanardağ, Alaaddin Sevim, Mehmet Ali Çelebi, İbrahim Şahin.