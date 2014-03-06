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Başbakan Erdoğan Başbuğ kararını yorumladı

Yerel mahkemenin vereceği karar önemli. Cumhurbaşkanımızın da ÖYM’lerle ilgili kanunu onaylamış olması bu sürece bir farklılık getirtir mi getirmez mi onu tam bilemiyorum

06 Mart 2014 21:41

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ kararının ardından ilk kez konuştu. Erdoğan, "Sayın Başbuğ ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Sürekli söylediğim şey tutuksuz yargılanma düşüncesiydi” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin İlker Başbuğ’un tahliyesi yönünde karar vermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Yerel mahkemenin vereceği karar önemli. Cumhurbaşkanımızın da ÖYM’lerle ilgili kanunu onaylamış olması bu sürece bir farklılık getirtir mi getirmez mi onu tam bilemiyorum. Böyle bir şey olursa yeni kurulacak olan ağır cezalarda bunun değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Tam teferruatlı bilemiyorum. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Temennim budur" dedi.

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