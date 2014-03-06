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Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ kararı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ'un yaptığı başvuruyu karara bağladı. Gözler bu karardan sonra gelişecek süreci beklemeye koyuldu

06 Mart 2014 16:15

Anayasa Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğine" karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor ve bundan sonraki süreç nasıl gelişecek.

Karar gerekçesi şöyle açıklandı:

"İlker Başbuğ'un özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının, "yerel mahkemece etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından" dolayı Yargıtay önüne götürülememiş olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verilmiştir."

 

Ne anlama geliyor?

 

Peki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ne anlama geliyor.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Balyoz davası avukatlarından Haluk Pekşen, kararın Başbuğ'un "kesin tahliyesine neden olacağını" söyledi.

Pekşen, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesi ile adil yargılanmaya ilişkin 6'ıncı maddesinin ihlal edildiğine karar verdiğini söyledi. Pekşen, "Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, alt mahkemenin yargılama ve tutuklama kararlarını gözden geçirmesini öngörmektedir." dedi.

 

'Yargıtay sürecini beklemeye gerek yok' 

 

Pekşen, Anayasa Mahkemesi kararında, alt mahkemenin hala Başbuğ hakkındaki hüküm için gerekçeli kararını yazmamış olmasının da, Yargıtay'a başvurulmasının önüne geçildiğine özel bir vurgu yaptığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi, Yargıtay temyiz sürecinin de başlatılmamış olmasına dikkat çekmektedir. Yargıtay'a henüz başvurulamamış olması da bir hak ihlalidir. Dolayısıyla, Yargıtay sürecinin beklenmesinin de hukuki bir gereklilik olmaktan çıkarmıştır" dedi.

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