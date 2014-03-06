İlker Başbuğ nasıl tahliye olur?

Anayasa Mahkemesi, gerekçeli karar yazılmadığı için tahliye talebinin etkili şekilde incelenmediğini belirterek, İlker Başbuğ hakkında olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmesi yönünde karar açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, altı ay önce karar verildiği halde hakkındaki gerekçeli karar yazılmayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un itirazını haklı buldu. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, tahliye talebinin etkili şekilde incelenmediğini, gerekçeli karar açıklanmadığından Yargıtay önüne gidemediğini belirterek, Başbuğ’a olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizdi ve dosyayı, “mahkemeye” gönderdi.

Bu karar, Başbuğ’un tahliyesi değil, mahkemenin tahliye ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermesini gerektiriyor. Ne var ki, birkaç gün içinde Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle yetkili mahkemeleri kaldıran yasanın Resmi Gazete ’de yayınlanacak olması nedeniyle, Ergenekon Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi lağvedilmiş sayılacağı için davanın seyri değişebilir.‘Bir karar verilmesi gerekiyor’

Ergenekon Davası’nda, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını açıklamasından sonra tahliye talebinde bulunmuştu. Fakat mahkeme, gerekçeli kararını yazmadığı için “karar vermeye yer olmadığına” hükmetmişti. Bu karara yönelik İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan itiraz reddedilince Başbuğ, geçen ay avukatı İlkay Sezer aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Başbuğ’un başvurusunu bugün değerlendirmeye alan Anayasa Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme Başbuğ’un “ilk derece yargılamasında devam eden özgürlükten yoksun bırakılma kapsamındaki şikâyetlerini süre aşımı nedeniyle kabul edilemez” bularak, reddetti. Buna karşın, Ergenekon Davası altı ay önce bittiği halde gerekçeli karar yazılmadığı için tahliye talebi hakkında karar verilmeyişine ilişkin şikayeti kabul edilebilir buldu. Kararda, şöyle denildi:

“Özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının mahkemesince etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi, mahkûmiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı Yargıtay önüne götürülememiş olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında Anayasa’nın 19. maddesinin 8. fıkrasının ihlal edildiğine, gereğinin yapılması ve başvurucunun tahliye talebi hakkında karar verilmesi amacıyla karar örneğinin mahkemesine gönderilmesine...”

Anayasa’nın 19. maddesinin 8. fıkrasında ise “Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir” deniliyor.