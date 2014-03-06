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İlker Başbuğ'un avukatından tahliye dilekçesi

Ergenekon Davası'ndan müebbet hapis cezası alan Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer basın mensuplarının sorularını yanıtladı

06 Mart 2014 21:31


Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Tahliye dilekçesini mahkemeye sunan Başbuğ'un avukatı, bu gece bir karar beklemediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ'un özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının, "yerel mahkemece etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından" dolayı Yargıtay önüne götürülememiş olması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin hak ihlaline oybirliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Başbuğ kararı yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin bugün toplanarak Başbuğ'un tahliyesine karar vermesi bekleniyor.

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer tahliye dilekçesini mahkemeye sundu ancak 'bu gece bir karar verileceğini düşünmediğini' söyledi.

İki yılı aşkın bir süredir Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan ve müebbet hapis cezasıyla hüküm giyen İlker Başbuğ, Yüce Divan'da yargılanması gerekirken görevsiz bir mahkemede yargılanıp ceza aldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başbuğ aynı zamanda yerel mahkemeye pek çok kez yaptığı tahliye taleplerinin reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini de savunmuştu.

 

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