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Erdoğan: Balyoz ve Ergenekon davalarında katakulli olduğu çok açık

Tayyip Erdoğan, '30 Mart sonrası paralel yapının saldırılarının durup durmayacağını söylemek için biraz erken, ancak saldırıların durmayacağını düşünüyorum' dedi

08 Mart 2014 18:16

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ’un tahliye sürecini değerlendiren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Balyoz davasını alelacele hallettiler. Ergenekon’da halen gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir katakulli olduğu çok açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Çok ciddi sayıda tutuklu insan var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler. Kısacası paralel yapı bu davalarda görevini icra etti” dedi.

Erdoğan ayrıca, “30 Mart sonrası paralel yapının saldırılarının durup durmayacağını söylemek için biraz erken. Ancak muhalefetin söylemiyle birlikte bakıldığında saldırıların durmayacağını düşünüyorum. Bütün işaretler saldırıların cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edeceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Ergenekon davasında müebbet hapis cezası alan İlker Başbuğ’un Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararıyla tahliye edilmesi, Balyoz ve Ergenekon gibi askerlerin yargılandığı davaları da yeniden gündeme getirdi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Murat Kelkitlioğlu, Elazığ ve Malatya mitinglerinin arından Başbakan Tayyip Erdoğan ile gündemdeki  konuları konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın Murat Kelkitlioğlu’na yaptığı açıklamalar şöyle:

 

İyi niyetimizin kurbanı olduk

 

Mitinglerdeki kalabalık, Pensilvanya’nın başlattığı olaylar milleti iyice birbirine yakınlaştırdı, AK Parti’ye olan bağlılığını daha da pekiştirdi. Bu olayın özeti iyi niyetimizin kurbanı olduk. Müslüman iyi niyetli olur. Biz iyi niyetimizin karşılığını bu şekilde aldık. AK Parti’ye; yasa, hukuk dinlemeden bazı yargı ve emniyet mensubu aracılığıyla belden aşağı vurdular. Böyle bir durum karşısında sessiz kalamazdık. 30 Mart seçimlerinin hemen ardından adımlar atacağız. MGK’da da ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlarla kararlılıkla mücadele kararı çıktı. Bu tür önlemleri yürütme alır. Biz de gerek ben, gerek bakanlarım çalışmalara başladık.

 

Hedef Köşk seçimleri  

 

30 Mart sonrası paralel yapının saldırılarının durup durmayacağını söylemek için biraz erken. Ancak muhalefetin söylemiyle birlikte bakıldığında saldırıların durmayacağını düşünüyorum. Bütün işaretler saldırıların cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edeceğini gösteriyor. Kimi yerlerde ittifaklar kuruyorlar. Bunlar yasal ittifaklar değil. Birbirlerinin lehine adaylıktan çekiliyorlar.

 

Balyoz’da katakulli yaptılar

 

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararlarından sonra normal bir durum. Balyoz davasını alelacele hallettiler. Ergenekon’da halen gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir katakulli olduğu çok açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Çok ciddi sayıda tutuklu insan var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler. Kısacası paralel yapı bu davalarda görevini icra etti.

 

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu neden bırakırım demiyor?

 

3 dönem görev yaptıktan sonra bir dönem dinlenme kararımdan vazgeçmiş değilim. Koltuklara yapışmamak lazım. Bizim bu kararımız vatandaşta çok ciddi bir sempati uyandırdı. Vatandaş bunu benimsedi. Bizim tüzüğümüzde bu var. Tüzükle oynama hakkı parti genel kurulunun. Ben ne dedim; bu seçimde birinci parti çıkmazsam siyaseti bırakırım. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli neden çıkıp bunları söyleyemiyor.

 

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