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Alparslan Aslan, Ergenekon davasında tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamaycak

Danıştay saldırısı davasında tetikçi olarak yargılanan Alparslan Arslan'ın Ergenekon davasında tahliye edilmesine rağmen, cezaevinde işlediği suçlar yüzünden tahliye edilmeyeceği ortaya çıktı

10 Mart 2014 20:28

Tutukluluk sürelerinin 5 yıla indirilmesinin ardından Ergenekon Davası sanıklarından, Danıştay saldırısının tetikçisi Alparslan Aslan hakkında tahliye kararı verildi. Ancak daha önce ceza evinde çıkardığı olaylar nedeniyle hüküm giyen Aslan ceza evinden çıkamayacak.

Kemal Göktaş’ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Arslan'ın cezaevine girdiği ilk dönemlerde "zihinsel engelli" raporu almak için cezaevinde sürekli olay çıkardığı, kamu malına zarar verdiğini belirterek bu fiillerinden dolayı 3 ayrı davada hapse mahkum olduğu ve kararların kesinleştiğini belirtti. Buna göre Arslan 2016 yılının Mayıs ayına kadar yani 2 yılı aşkın bir süre daha aldığı cezaların infazı nedeniyle cezaevinde kalacak. Bu tarihe kadar Ergenekon davası kesinleşmediği takdirde Arslan, serbest kalabilecek.

Adalet Bakanlığı müşaviri Adnan Boynukara da twitter hesabından "Alparslan Arslan'ın, cezaevinde işlemiş olduğu üç ayrı suçtan almış olduğu hükümler nedeniyle tahliyesi sözkonusu değil" diye yazdı.

Alparslan Aslan'ın Sincan Asliye ceza mahkemesinden 3 yıl 4 ay ve Silivri adliyesinden ise iki ayrı kesinleşmiş hükmü bulunuyor.

 

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