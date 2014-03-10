Tuncay Özkan: Şeytanla yatağa girdiler çarpılarak çıktılar, yurdumuzda hırsızlar var!

Ergenekon terör örgütü davasında suçlanarak tutuklu olarak yargılanan gazeteci Tuncay Özkan, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından, 1994 gün önce girdiği Silivri Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Silivri Cezaevi çıkışında kızı ve eşinin arasında açıklama yapan Özkan, "14 yaşında bıraktığım Nazlıcan'ımı bugün 21 yaşında geri alıyorum. Şeytanla yatağa girdiler, çarpılarak çıktılar. Canımıza kıymak isteyenler Ankara'da Türkiye'yi yönetenlerin en yakınındadır" dedi. Özkan, İstiklal Marşı'nın dizelerine gönderme yaparak, "Yurdumuzda alçaklar ve hırsızlar var" diye konuştu.

CNN Türk televizyonunda yayımlanan 5N1K programında konuşan Özkan, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye taleplerini reddetmesini “Neredeyse çıkmayalım diye cezaevinin kapısının önüne yatacaklardı” sözleri ile yorumladı.

Özkan, Silivri Cezaevi çıkışında şunları söyledi:

"Altı yıl sonra merhaba. Siz rahat çalışın, ben buradayım özgürlüğü birlikte paylaşacağız. 6 yıl sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun içinde olmamasını çok isterdim. Ama bugün dışarda yaşananlar Türkiye’nin bulunduğu durum bizim uğradığımız zulümden daha vahimdir. Öc alma duygusu içinde değiliz. Biz bugün kindar ve zulümle dolu bir döneminm sonlandırılması için buradayız. Türkiye yapayalnız bırakılmıştır, uçurumun kenarınsdaki ülke tablosudur.

Kimseyi ötekileştirmeden sevgiyle. Beni öldürelemediğim için 1996 yılından 2007 yılan kadar 5 suikast geçti başımdan. Öldüremediler, hapse attılar. Soruyorum suçum nedir diye. Özkan’a suçunun söylemeyin demiştir. Yarı beline kadar kürseüden sarkarak suçunu en iyi kendi bilir demiştir, bunlar mahkeme kayıtlarında var. Şeytanla yatağa girdiler, çarpılarak çıktılar. Bu çetenin içinde bulunduğu tablo nettir. Canımıza kıymak isteyenler Ankara'dakilerin en yakınındadırlar.

Tuncay Özkan’ın varlığı bu ulusun varlığına armağandır. Ne bu ülkeyi dibe sürüklemek isteyenlerden korkmayız. Bu karanlık geçecek. Ben 14 yaşında bıraktığım Nazlıcan'ımı bugün 21 yaşında geri alıyorum. Nazlıcan bu ülkeye armağandır. Eşimle nihayet kavuşabildim."

İstiklal Marşı'nın "Yurduna düşmanları uğratma sakın" dizesine gönderme yapan ve "Demek ki alçaklar yurdumuza uğruyormuş. Yurdumuzda alçaklar ve hırsızlar var" diyen Özkan, tutuklu yargılanan sanıklardan Muzaffer Tekin'in pankreas kanseri olmasına rağmen bırakılmadığını vurguladı.

Nazlıcan Özkan: 6 senedir mücadele ediyoruz, gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumda da kararlar siyasi olabilir. Herkese fazla gelmeye başladı. 61 gazeteciden bir tanesi çıkmış oldu. Tutuklu öğrenciler içeride, zulüm devam ediyor. Bütün bunların düzelmesi için güneş doğar diyorum.