Ergenekon sanıkları Tuncay Özkan ve Levent Göktaş hakkında tahliye kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini reddederken, aynı davaya ilişkin tahliye taleplerini değerlendiren 21. Ağır Ceza Mahkemesi kabul yönüne karar verdi. Avukat Serkan Günel müvekkilleri Tuncay Özkan ve Levent Göktaş hakkında 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı verdiğini açıkladı. Mahkeme Tuncay Özkan ve Levent Göktaş için yurtdışına çıkış yasağı koydu. Tahliye kararı verilen isimler asında Sedat Peker’in de bulunduğu bildirildi.

Mahkemenin tahliye kararı aldığı isimleri için yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Serkan Günel’in açıklaması şöyle:

Arkadaşlar biliyorsunuz gündem Ergenekon tutuklulukları üzerine. Başından beri savunma o yargılamada sanıkların mağdur olduğunu söylüyordu. İş farklı bir mecrada ilerliyor. Biliyorsunuz gerekçeli kararını yazmadı. Bu kararın yazılmamasını AYM bir mağduriyet olarak gördü ve Başbuğ’un hak ihlaline uğradığını tespit etti.

Bugün aynı mahiyette olan diğer sanıklarla ilgili olarak başvuru için çağlayan adliyesine geldik. Bizim savuma olarak bir an önce haksız durumun sona erdirilmesinden başka isteğimiz yok. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı bir takım tartışmalara kesinlikle girmiyoruz. Biz sadece tutuklu olan insanların özgürlüklerine kavuşması noktasında çaba sarf ediyoruz. Dilekçelerimizi sunduk. Olumlu ya da olumsuz mahkemelerin vereceği karara saygı duymak için buradayız. 13. Ağır Ceza Mahkemesi belki kendisini hala yürürlükte var kabul ediyor olabilir ama bunun öyle olmadığını AYM’nin geçtiğimiz hafta mahkeme kararlarından gördük. Bütün avukat arkadaşlarımız, sabahtan beri bekliyor. Özellikle bası dosyalarda İstanbul 13 ağır Ceza’nın bilgisayarın bir tuşuna basmasını bekliyor. UYAP üzerinden görebilmek için, 13 ağır cezanın vereceği bir UYAP yetkisine muhtaçlar. O olmadığı sürece işlemler de tıkanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı sistemi bu şekilde gündeme gelmemeli. Bu işler seri biçimde yürümeli. Kim ne söylerse söylesin olasn gene cezaevindekilere oluyor. Bizim bir an önce beklentimiz olumlu ya da olumsuz adil verilecek kararlar

Yukardan gelen bilgilere göre 21’nci ağır mahkemesinin Levent Göktaş, Tuncay Özkan hakkında tahliye kararı mevcut.

Bilindiği üzere İstanbul eski Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, yetkileri kaldırılmış ancak hala elindeki davaları devam ettirmek üzere, tasfiye halinde göreve devam etmekteydi. Ancak Başbuğ’un tahliyesinden sonra, cumhurbaşkanının onayladığı son yasayla birlikte, ÖYM’lerin tamamı el çekmek üzere kapatılmıştır. Dolayısıyla bu saatten sonra, ellerinde olan dosyaları devam ettirme şansları yoktur. Sadece ve sadece hüküm verilen dosyalarla ilgili kendilerine 15 günlük gerekçeli karar yazma süresi tanınmıştır.

Buradan çıkacak çeşitli mahkemelere dağılmış olan tahliye kararları hukuken geçerli kararlardır. Gözümüz kulağımız çıkacak tahliye kararlarında.

Tuncay Özkan Ergenekon Davası kapsamında 1994 gündür cezaevinde bulunuyor. Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan, Twitter hesabından ''Kavuşuyoruz... 1994'' diye yazdı.