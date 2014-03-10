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Avukatlar: Mahkeme yasaya uymadı, yetki gaspı var!

Ergenekon davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, 'Biz tahliye olma taleplerini nöbetçi mahkmeye yaptık' dedi

10 Mart 2014 15:40

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahiliye taleplerini reddederek Anayasa Mahkemesi'ne "itiraz" yoluyla özel yetkili mahkemeleri kaldıran ve tutukluluk sürelerini 5 yıl ile sınırlandrıan yasanın iptali için başvuru kararı alması büyük bir hukuki tartışma yarattı. Ergenekon davası avukatları, geçen hafta yürürlüğe giren yasa ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sadece "hüküm verdiği davanın karar gerekçesini 15 gün içinde yazmakla yükümlendirildiğini, bunun dışında hiçbir yetkisi bulunmadığını, özellikle tutukluluk süreleri 5 yılı aşan sanıklar için hiçbir yoruma yer bırakmayacak açıklıkta tahliye gerektiğini" söylediler. Avukatlar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin parlamentonun kabul ettiği bir yasayı tnımayarak "yetki gaspı" yaptığını öne sürdüler. 

Ergenekon davasında sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz ise ''Biz tahliye taleplerimizi nöbetçi mahkemelere yaptık. Cumhurbaşkanı'nın onaylamasıyla Özel Yetkili Mahkemeler kalkmıştır. Bu karar geçersizdir. Bizim için önemli olan 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karardır'' dedi.

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