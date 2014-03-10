Danıştay saldırganı Alparslan Arslan da tahliye olacak mı?

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan'ın "tahliye talepli" dilekçesi nöbetçi mahkemeye sunuldu.

DHA'nın haberine göre, Ergenekon Davası'ndan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ilaveten 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu Alparslan Arslan'ın avukatı Oğuz Kayıran, Nöbetçi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu tahliye talepli dilekçesinde müvekkilinin 21 Mayıs 2006 tarihinde tutuklandığını belirterek, Arslan'ın 7 yıl 9 aydır tutuklu olduğu belirtti.

2 sayfalık dilekçede, "Anayasa Mahkemesi'nin 6 Mart 2014 tarihinde Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkındaki kararının hüküm kısmının “Özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki olmadığı iddiasının mahkemesince etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı Yargıtay önüne götürülememiş olması nedeniyle “Kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında Anayasa'nın 19. Maddesinin sekizinci fıkrasının ihlal edildiğine” ilişkin kararı eşitlik ilkesi gereği mevcut dava dosyamızdaki tüm tutuklu sanıklar açısından mahkemenizce tahliye kararı verilmesi sonucunu zorunlu kılmaktadır" denildi.

‘Azami tutukluluk süresi yeni yasayla 5 yıl olarak düzeltilmiştir’

Dilekçede, "6 Mart 2014 tarihince Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onanıp Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ilgili maddeleri gereğince 10 yıl olan azami tutukluluk süresi kaldırılmış ve azami tutukluluk süresi 5 yıl olarak düzeltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

‘Sanık arslan'ın delilleri karartma imkanı ve ihtimali kalmamıştır’

Davanın 5 Ağustos 2013 günü yerel mahkeme tarafından karara bağlandığına dikkat çekilen dilekçe şu ifadelerle tamamlandı: Artık sanığın delileri karartması gibi bir imkan ve ihtimalde kalmamıştır. Bunun dışında ileride verilmesi düşünülen ve kesinleşmesi beklenen bir cezanın infazı açısından tutukluluk hukuken mümkün olmayıp, böylesi bir anlayışın artık bizim yargılama sistemimizden de sökülüp atılması zamanı gelmiştir. Yargıçlarımızın da iş bu hassas hukuki sorun ekseninde gerekli hukuki kavrayışı göstereceğini ummak ve beklemek bir hukukçu olarak doğal refleksimiz olmalıdır. Bütün bu nedenlerle müvekkilim Alparslan Arslan'ın tahliyesine karar verilmesini talep ve istirham ederim. Saygılarımızla."

Tevzi işlemlerini yapan Nöbetçi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Alparslan Arslan'ın tahliye talepli dilekçesini İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Arslan'ın tahliyeye ilişkin talebini İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak.