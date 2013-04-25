'Danıştay saldırısı tanığı Osman Yıldırım ile ‘Gizli tanık 9’ aynı kişi'

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Danıştay saldırısının Ergenekon davası ile birleştirilmesine gerekçe gösterilen sanık Osman Yıldırım ile Gizli tanık 9’un aynı kişi olduğunu söyledi. Batum, “Ergenekon davasında savcıya göre Osman Yıldırım ile 'Gizli Tanık 9' birbirlerini tanımıyormuş. Oysa 'Gizli Tanık 9' adıyla ifade veren tanık, Osman Yıldırım'dan başkası değil. Gerçekleri açıkça saklayan, çarpıtan bir savcı" dedi.

TBMM’de CHP’li milletvekillerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Batum, “Silivri hukuksuzluğunun son somut göstergesi, savcının esas hakkındaki mütalaasının 1169'uncu sayfasında açıkça ortada” dedi ve şunları söyledi: Danıştay saldırısını Osman Yıldırım üzerinden Alparslan Arslan'a, Veli Küçük'e ve oradan da İlhan Selçuk, Mustafa Balbay üzerinden Ergenekon'a bağlayan tek kanıt; iki ifade. Bu ifadelerden biri sanık Osman Yıldırım'a ait, diğeri ise 'Gizli Tanık 9' kod adlı tanık. Savcı, mütalaasının 1169. sayfasında 'Birbirlerinden habersiz olarak ifadeleri alınan, gerek ifadelerinin tarihi, gerekse soruşturma evrakındaki kısıtlama kararına göre birbirlerinin ifadelerini öğrenmeleri mümkün görülmeyen her iki tanığın, Alparslan Arslan ve Veli Küçük'ün…. buluştukları şeklindeki beyanlarının, Alparslan Aslan ile Veli Küçük'ün geçmişe dayanan bağlantısı bulunduğunu gösterdiği anlaşılmaktadır' demektedir. Savcıya göre Osman Yıldırım ile 'Gizli Tanık 9' birbirlerini tanımıyormuş. Birbirlerinin ifadelerini öğrenme imkanları da yokmuş. Oysa 'Gizli Tanık 9' adıyla ifade veren tanık, Osman Yıldırım'dan başkası değil. Yani aynı kişi ifade vermesine rağmen, savcı, iki tanığın birbirlerini tanıma imkanlarının bulunmadığından, birbirlerinin ifadelerini öğrenmelerinin mümkün olmadığından söz ediyor”.

Ergenekon davasında sanık ve avukatlarına esas hakkında savunma yapmaları için 60 dakika süre verilmesini eleştiren Batum, “Saat var. 60’dan başlıyor sıfıra kadar. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin somut göstergesi olan bir saat”.