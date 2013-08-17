Danıştay saldırısının silinen görüntüleri 7 yıl sonra kurtarıldı

Danıştay saldırısının yapıldığı günün görüntüleri Adli bilişim uzmanları tarafından 7 yıl sonra kurtarıldı. Görüntüler, davaya bakan İstanbul 15. Ceza’ya gönderildi.

Danıştay’a 2006 yılında düzenlenen ve Mustafa Yücel Özbilgin’in hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin kamera görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı. Danıştay tetikçisi Alparslan Arslan’ın olay günü (16 Mayıs 2006) cinayet anına ve önceki gün yaptığı keşif sırasında kayıt yapan kamera görüntülerinin, Danıştay binasının güvenliğinden sorumlu OYAK Güvenlik yetkilileri tarafından geri döndürülemeyecek şekilde silindiği öne sürülmüştü.

Birinci Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısı görüntülerinin silinmesine ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırmıştı. TÜBİTAK bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, sonu 93 ile biten seri numaralı hard diskte dosyaların önemli bir kısmının silindiğini tespit edilerek sadece isimlerine erişildiği vurgulanmıştı.

Raporda, firmanın ilettiği DVD’deki dosyaların, 6 Haziran 2006’da oluşturulduğu ya da kopyalandığı anlatılarak bu tarihle ilgili “DVD’de kamera kayıtları mevcut ama içinde görüntü bulunmuyor” ifadeleri kullanılmıştı. Hard diskleri inceleyen emniyet de savcılığa ulaştırdığı raporda, TÜBİTAK’la benzer bir sonuca varmıştı.

OYAK’a dava açıldı

Bunun üzerine. OYAK Güvenlik yöneticilerine, “Terör örgütüne yardım etmek ve delilleri karartmak, gizlemek” suçlarından dava açılmıştı.

Tüm veriler kurtarılabilir

Çağdaş Ulus’un Vatan’daki haberine göre, davada sona yaklaşılırken, saldırıdan yedi yıl sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Sanık avukatları silindiği iddia edilen harddiskler üzerinde bilirkişilere yeni bir inceleme yaptırdı.

Adli bilişim uzmanları Adem Demir ve Özgür Yazı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda silindiği iddia edilen görüntülerin tamamına yakınının kurtarıldığı ifade edildi. Raporda ayrıca avukatların kullandığı geri döndürme programıyla da tüm verilerin kurtarılabileceğinin altı çizildi.

Görüntüler, davaya bakan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de teslim edildi. Raporda adli bilişim uzmanlarının kullandığı bu program ile Danıştay’ın silinen tüm kamera kayıtlarının yeniden geri getirilebileceği anlatıldı.

Önce mahkum oldu sonra beraat etti

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesinin bombalama eylemlerine katıldığı iddiası ile Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, 6 Ağustos’taki Ergenekon davasının karar duruşmasında Danıştay saldırısından beraat etti.

Yıldırım, terör örgütü üyeliğinden ve Cumhuriyet’e bomba atılmasından 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı ancak yattığı süre hesaplanarak tahliye edildi.