Ergenekon Davası'nda yargılanan 30 sanık daha tahliye talep etti

Uzun tutuklulukta sürenin 5 yıla inmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararının ardından dün akşam İlker Başbuğ cezaevinden tahliye edildi Şu ana kadar 30 sanığın daha tahliye dilekçesi verdiği ancak taleplerin görüşüleceği nöbetçi mahkemenin hakimi henüz adliyeye gelmediği için dilekçeler görüşülemediği belirtiliyor.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Terörle Mücadele Kanunu 10. Madde ile yetkili mahkemeleri kaldıran yasa değişikliği ve Anayasa Mahkemesi’nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, hakkında verdiği kararın ardından Ergenekon davasında tutuklu birçok sanık tahliye talebinde bulundu.

Ergenekon davasında sanıklar hakkında tutuklama kararı veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin özel yetkilerinin kaldırılmasının ardından tutuklu sanıklar ve avukatları tahliyeler için nöbetçi 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

26 sanık tahliye istedi

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgiye göre şu ana kadar 30 tutuklu sanığın avukatı mahkemeye tahliye için dilekçe verdi.

Dilekçelerin sadece tevzi işlemlerini yapan 18 Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye taleplerini 2-3-4-6-20 ve 21. Ağır Ceza Mahkemeleri’ne gönderdi. İlker Başbuğ’un tahliyesinin ardından Ergenekon tutuklusu gazetesi Tuncay Özkan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Albay Dursun Çiçek, Avukat Kemal Kerinçsiz ve emekli Tuğgenerel Veli Küçük’ün avukatlarının tahliye taleplerini 18 Ağır Ceza Mahkemesine verdiği belirtildi.

Ergenekon ve diğer davalardan tutuklu diğer sanıkların ise bireysel olarak Silivri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine tahliye için başvurduğu öğrenildi. Bu taleplerin ise hafta başında Çağlayan Adliyesi’nde bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri’ne gönderileceği kaydedildi.