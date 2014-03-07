Hangi Ergenekon sanıkları tahliye edilecek?

Tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yasa ile Ergenekon Davası gibi davalarda hala tutuklu olan ve cezaları kesinleşmemiş sanıkların tahliyesinin önü açılacak. Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, tahliye edilecekler arasında gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emniyet eski özel hareket dairesi başkanı İbrahim Şahın gibi isimler de yer alıyor.

Ergenekon Davası’yla birleştirilen Danıştay Davası sanıkları da, yasanın çıkması halinde tahliye edilebilecek. Danıştay sanığı Alparslan Arslan 22 Mayıs 2006'da tutuklanmıştı. Arslan ile birlikte halen bu davadan tutuklu olan diğer sanıklar ise, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız.

Yine Ergenekon davasıyla birleştirilen Cumhuriyet gazetesine saldırı davası sanıkları Bedirhan Şinal ve Boğaç Kaan Murathan'a da tahliye yolu açılabilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını içeren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u dün onayladı.

Çankaya’dan gelen onayla gözler, gerekçeli kararın yazılmaması nedeniyle Yargıtay incelemesi başlamayan Ergenekon Davası’na çevrildi.

Ergenekon Davası’nda en uzun süreli tutuklu bulunan isimler, Ümraniye'deki gecekonduda bulunan el bombalarının sahibi olarak adı geçen ve 12 Haziran 2007'de tutuklanan emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile, aynı tarihte tutuklanan gecekondunun sahibi Mehmet Demirtaş. Bu isimleri, 15 Haziran 2007'de tutuklanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile 18 Temmuz 2007'de tutuklanan İsmail Yıldız izliyor.

Ergenekon Davası’yla bağlantılı olarak, irtica eylem planından yargılanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un durumu ise, yasa geçse bile değişmeyecek. Başbuğ, 6 Ocak 2012'de tutuklanmıştı.

Yasa, tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırdığından, Balyoz Davası sanıkları da bundan etkilenmeyecek. Yargılananlar arasında MHP Milletvekili Engin Alan, Bilgin Balanlı, Gürbüz Kaya, Can Erenoğlu gibi isimlerin de olduğu Balyoz Davası’nda, hüküm kararları Yargıtay tarafından da onandığından, bu isimler "tutuklu" değil, "hükümlü" sıfatı taşıyor

Yazar Ergün poyraz da çıkacak

Yine Ergenekon tutukluları arasında yer alan ve 27 Temmuz 2007'de tutuklanan yazar Ergün Poyraz da, tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yasanın çıkması halinde, bu yasadan yararlanarak tahliye olacak isimler arasında yer alıyor. Aynı davadan emekli binbaşı Fikret Emek 25 Haziran 2007'de, emekli yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk de 20 Haziran 2007'de tutuklanmışlardı.

Oda TV Davası’nda ise tutuklu sanık yok. Yalçın Küçük, Ergenekon hükümlüsü olduğu için, Hanefi Avcı da Devrimci Karargah Davası’ndan tutuklu bulunuyor.

2008'de tutuklananların tümü çıkacak

Tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesinin ardından gerekçeli kararın yazılmaması nedeniyle Yargıtay incelemesi başlamayan Ergenekon Davası’nda 2008 yılında tutuklananlar da, yasanın çıkması halinde tahliye edilecekler. 2008'de tutuklanan isimler ve tutuklandıkları tarihler şöyle;

* Veli Küçük- Emekli Tuğgeneral- 22 Ocak 2008

* Sevgi Erenerol- Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın sözcüsü- 22 Ocak 2008

* Sedat Peker- 19 Mart 2008

* Semih Tufan Günaltay - Akın Birdal suikastinin azmettiricisi - 20 Mart 2008

* Doğu Perinçek- İşçi Partisi Genel Başkanı- 21 Mart 2008

* Hikmet Çiçek- İşçi Partisi Basın bürosu başkanı 25 Mart 2008

* Kemal Kerinçsiz- Büyük Hukukçular Birliği Başkanı, avukat- 22 Ocak 2008

* Fikri Karadağ- Emekli Kurmay albay, Kuvayı Milliye Derneği Başkanı- 22 Ocak 2008

* Emekli Orgeneral Hurşit Tolon - 1 Temmuz 2008

* Levent Ersöz- Emekli Tuğgeneral- 1 Temmuz 2008

* Hasan Atilla Uğur- Emekli Albay- 1 Temmuz 2008

* Tuncay Özkan- 23 Eylül 2008

* Durmuş Ali Özoğlu- Toplumsal Dönüşüm Yayınevi editörü- 1 Temmuz 2008

* Kemal Aydın- 1 Temmuz 2008

2009'da ocak ayında tutuklananlar çıkacak

Tutukluluğu 5 yılla sınırlayan yasa, 2009 yılının Ocak ayında tutuklananların da tahliyesinin önünü açacak. Bu isimler şöyle;

* Mustafa Dönmez- emekli yarbay- 7 Ocak 2009

* Mustafa Levent Göktaş- Emekli Albay- 7 Ocak 2009

* Hasan Ataman Yıldırım- 7 Ocak 2009

* İbrahim Şahin- Emniyet Özel Harekat dairesi eski başkanı - 7 Ocak 2009

Danıştay Davası sanığı Arslan da çıkacak

Ergenekon Davası’yla birleştirilen Danıştay Davası sanıkları da, yasanın çıkması halinde tahliye edilebilecek. Danıştay sanığı Alparslan Arslan 22 Mayıs 2006'da tutuklanmıştı. Arslan ile birlikte halen bu davadan tutuklu olan diğer sanıklar ise, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız.

Cumhuriyet'i Kurşunlama Davası sanıkları da tahliye olabilecek

Yine Ergenekon Davası’yla birleştirilen Cumhuriyet gazetesine saldırı davası sanıkları Bedirhan Şinal ve Boğaç Kaan Murathan'a da tahliye yolu açılabilecek.

İlker Başbuğ'u etkilemeyecek

Ergenekon Davası’yla bağlantılı olarak, irtica eylem planından yargılanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un durumu ise, yasa geçse bile değişmeyecek. Başbuğ, 6 Ocak 2012'de tutuklanmıştı. Dolayısıyla 5 yıllık tutukluluk süresi, eğer o zaman kadar cezası Yargıtay tarafından onanmaz, yeniden yargılama olmaz ya da Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru çerçevesinde farklı bir karar almazsa, 6 Ocak 2017'de doluyor.

Balyoz sanıkları da etkilenmeyecek

Yasa, tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırdığından, Balyoz Davası sanıkları bundan etkilenmeyecek. Yargılananlar arasında MHP Milletvekili Engin Alan, Bilgin Balanlı, Gürbüz Kaya, Can Erenoğlu gibi isimlerin de olduğu Balyoz Davası’nda, hüküm kararları Yargıtay tarafından da onandığından, bu isimler "tutuklu" değil, "hükümlü" sıfatı taşıyor. Dolayısıyla, eğer yeniden yargılama ya da Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru çerçevesinde farklı bir kararı olmazsa, haklarındaki hüküm kadar hapis yatmaları gerekiyor.

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