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Cumhurbaşkanı Gül onayladı; ÖYM'ler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ÖYM'lerin kaldırılmasını öngören düzenlemeyi onayladı

06 Mart 2014 17:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını içeren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: "6526 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."

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