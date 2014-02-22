AKP'li Metiner: Ergenekon davası yok hükmünde. Kandırıldık!

Daha önce "Biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz" diyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını dile getiren AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Ergenekon süreciyle ilgili olarak “İlker Başbuğ neden çıkmasın? Bu iddianame yasa dışı dinlemelerle, teknik takiplerle elde edilen deliller yok hükmündedir. Ergenekon'da da 17 Aralık'ta da... Yeniden yargılamanın önünü açmamız gerekiyor” dedi.

Metiner, “Geçmişte bizi kandırdılar, bir takım tapeler koydular önümüze, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı diye. Şimdi size yapıyorlar. Biz aldatıldık, siz neden aldatılıyorsunuz?” diye konuştu.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katıldı.

Metiner, Enver Aysever’in programında şunları söyledi:

"Bir evde 4.5 milyon dolar para bulunduğunu gördün mü? Toprağın altında da silahlar çıkıyordu bir dönem, fışkırıyordu. O silahların Ergenekon'un silahları olduğuna inanıyor muydun? Dün beni kandıranlar bugün seni kandırıyorlar. Görmediğin kutular üzerinden... O paralel yapı o kutuları o şekilde çekti. Mizansen olmadığını nereden biliyorsun? Dün bizi kandırdılar, bugün sizi kandırıyorlar."

‘Silivri'de bir saat dahi kalmaması gerekenler var’

Ben bugün Fatih Hilmioğlu'nun bırakılmasından en çok memnuniyet duyanlardan biriyim. Bugün Silivri'de bir tek saat dahi orada kalmaması gereken onlarca insan var.

‘Mahkemeleri bize bağlayın bırakalım’

(O zaman bırakın onları sorusuna) Mahkemeleri bize bağlayın bırakalım. Mahkemeleri bize bağlayın, içerde bir tek masum insan bırakır mıyız bırakmaz mıyız o zaman görürsünüz

‘Yeniden yargılamanın önü açılmalı’

İlker Başbuğ neden çıkmasın? Bu iddianame yasa dışı dinlemelerle, teknik takiplerle elde edilen deliller yok hükmündedir. Ergenekon'da da 17 Aralık'ta da... Yeniden yargılamanın önünü açmamız gerekiyor.

‘Geçmişte tapelerle bizi kandırdılar’

Geçmişte bizi kandırdılar, bir takım tapeler koydular önümüze, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı diye. Şimdi size yapıyorlar. Biz aldatıldık, siz neden aldatılıyorsunuz?

‘Günay aslına rücu etti'

Metiner, AKP’den istifa eden eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hakkında ''Ertuğrul Günay aslına rücu etti. CHP'yi CHP'den daha fazla savunur hale geldi bugün'' diye konuştu.

‘Hakan Şükür paralel yapının elemanı’

Metiner, AKP’den istifa eden Hakan Şükür hakkında da 'paralel yapının elemanı' ithamında bulundu.

Metiner'in Şükür ile ilgili söyledikleri ise şöyle:

"Hakan Şükür bir eleman olarak gelmiştir, kendisine verilen görevi yapmıştır ve kendisine verilen talimat doğrultusunda da ayrılıp gitmiştir. Paralel yapının bir elemanı olarak gelmiştir."

Hakan Şükür, Twitter'dan yanıt verdi

Bu arada, Hakan Şükür, Twitter'dan Metiner'in açıklamalarına yanıt verdi.

Şükür, şunları yazdı:

KCK Parelel yapı değil diyen, maşallah parelel iftiralar atmakta çok mahir.

KCK silah ile mücadele edebilir, Atatürk faşist diyen biri umarım iftirasını mahkeme önünde ispat eder.

Zaman herşeyin ilacı.Bu ülkede haslar,hamlar elbet ayrılacak! Biz demokrasiden ayrılmadan, irademizin hakkını vererek Allah'tan isteyeceğiz.