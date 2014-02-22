T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Metiner: Ergenekon davası yok hükmünde. Kandırıldık!

Mehmet Metiner: İlker Başbuğ neden çıkmasın? Bu iddianame yasadışı dinlemelerle, teknik takiplerle elde edilen deliller yok hükmündedir

22 Şubat 2014 14:23

Daha önce "Biatsa biat, itaatsa itaat, ölümüne arkasında duruyoruz" diyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını dile getiren AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Ergenekon süreciyle ilgili olarak “İlker Başbuğ neden çıkmasın? Bu iddianame yasa dışı dinlemelerle, teknik takiplerle elde edilen deliller yok hükmündedir. Ergenekon'da da 17 Aralık'ta da... Yeniden yargılamanın önünü açmamız gerekiyor” dedi.

Metiner, “Geçmişte bizi kandırdılar, bir takım tapeler koydular önümüze, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı diye. Şimdi size yapıyorlar. Biz aldatıldık, siz neden aldatılıyorsunuz?” diye konuştu.

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katıldı.

Metiner, Enver Aysever’in programında şunları söyledi:

"Bir evde 4.5 milyon dolar para bulunduğunu gördün mü? Toprağın altında da silahlar çıkıyordu bir dönem, fışkırıyordu. O silahların Ergenekon'un silahları olduğuna inanıyor muydun? Dün beni kandıranlar bugün seni kandırıyorlar. Görmediğin kutular üzerinden... O paralel yapı o kutuları o şekilde çekti. Mizansen olmadığını nereden biliyorsun? Dün bizi kandırdılar, bugün sizi kandırıyorlar."

 

‘Silivri'de bir saat dahi kalmaması gerekenler var’

 

Ben bugün Fatih Hilmioğlu'nun bırakılmasından en çok memnuniyet duyanlardan biriyim. Bugün Silivri'de bir tek saat dahi orada kalmaması gereken onlarca insan var.

 

‘Mahkemeleri bize bağlayın bırakalım’

 

(O zaman bırakın onları sorusuna) Mahkemeleri bize bağlayın bırakalım. Mahkemeleri bize bağlayın, içerde bir tek masum insan bırakır mıyız bırakmaz mıyız o zaman görürsünüz

 

‘Yeniden yargılamanın önü açılmalı’

 

İlker Başbuğ neden çıkmasın? Bu iddianame yasa dışı dinlemelerle, teknik takiplerle elde edilen deliller yok hükmündedir. Ergenekon'da da 17 Aralık'ta da... Yeniden yargılamanın önünü açmamız gerekiyor.

 

‘Geçmişte tapelerle bizi kandırdılar’

 

Geçmişte bizi kandırdılar, bir takım tapeler koydular önümüze, bu bunu yaptı, şu şunu yaptı diye. Şimdi size yapıyorlar. Biz aldatıldık, siz neden aldatılıyorsunuz?

 

‘Günay aslına rücu etti'

 

Metiner, AKP’den istifa eden eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hakkında ''Ertuğrul Günay aslına rücu etti. CHP'yi CHP'den daha fazla savunur hale geldi bugün'' diye konuştu.

 

‘Hakan Şükür paralel yapının elemanı’

 

Metiner, AKP’den istifa eden Hakan Şükür hakkında da 'paralel yapının elemanı' ithamında bulundu.

Metiner'in Şükür ile ilgili söyledikleri ise şöyle:

"Hakan Şükür bir eleman olarak gelmiştir, kendisine verilen görevi yapmıştır ve kendisine verilen talimat doğrultusunda da ayrılıp gitmiştir. Paralel yapının bir elemanı olarak gelmiştir."

 

Hakan Şükür, Twitter'dan yanıt verdi

 

Bu arada, Hakan Şükür, Twitter'dan Metiner'in açıklamalarına yanıt verdi.

Şükür, şunları yazdı:

KCK Parelel yapı değil diyen, maşallah parelel iftiralar atmakta çok mahir.

KCK silah ile mücadele edebilir, Atatürk faşist diyen biri umarım iftirasını mahkeme önünde ispat eder.

Zaman herşeyin ilacı.Bu ülkede haslar,hamlar elbet ayrılacak! Biz demokrasiden ayrılmadan, irademizin hakkını vererek Allah'tan isteyeceğiz.

 

ETİKETLER

mehmet metinerergenekonyok hükmündekumpassilivri17 aralıkyolsuzluk operasyonugülen cemaaticemaathakan şükürertuğrul günayakpak partirecep tayyip erdoğanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24