Bu yıl en çok neler dinlendi?

Müzik akış servisi Spotify’ın 2014 yılı verilerine göre; İngiliz müzisyen Ed Sheeran, Coldplay ve Eminem gibi isimleri geride bırakarak dünya çapında en çok dinlenen müzisyen oldu.

Hafif Müzik'teki habere göre, Sheeran’ın bu yıl yayınlanan “x” isimli ikinci stüdyo albümü, İngiltere’de 1 milyona ulaşan satış rakamıyla ekonomik açıdan başarılı olmuştu. Spotify’ın açıkladığı yıllık rakamların ışığında “x” ekonomik başarısının yanına, en çok akışa sahip albüm ünvanını da ekledi.

50 milyondan fazla Spotify kullanıcısının dinleme verilerine dayanan liste, yalnızca bireysel olarak müzisyenlere odaklanmıyor. En çok rock, metal ve türevleri dinlenen gün 10 Ekim, "happy" (mutlu) başlıklı listelerin en fazla döndürüldüğü gün ise 30 Mayıs olarak belirlenmiş. Katy Perry’nin başı çektiği en iyi kadın sanatçı listesinde Rihanna ilk beşe dahi girememiş. Yılın en çok dinlenen şarkısı ise Pharrell’in “Happy” adlı şarkısı.

En çok dinlenen 5 müzisyen:

1. Ed Sheeran

2. Eminem

3. Coldplay

4. Calvin Harris

5. Katy Perry

En çok dinlenen 5 erkek müzisyen:

1. Ed Sheeran

2. Eminem

3. Calvin Harris

4. Avicii

5. David Guetta

En çok dinlenen 5 kadın müzisyen:

1. Katy Perry

2. Ariana Grande

3. Lana Del Rey

4. Beyoncé

5. Lorde

En çok dinlenen 5 grup:

1. Coldplay

2. Imagine Dragons

3. Maroon 5

4. OneRepublic

5. One Direction

En çok dinlenen 5 şarkı:

1. Happy (from Despicable Me 2) – Pharrell Williams

2. Rather Be (feat. Jess Glynne) – Clean Bandit

3. Summer – Calvin Harris

4. Dark Horse – Katy Perry

5. All of Me – John Legend

En çok dinlenen 5 albüm:

1. X – Ed Sheeran

2. In the Lonely Hour – Sam Smith

3. The New Classic – Iggy Azalea

4. G I R L – Pharrell Williams

5. My Everything – Ariana Grande