Katy Perry'nin klibine 'dine hakaret'ten imza kampanyası

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin yeni klibinde islama hakaret içeren bir öğe bulunması üzerine klibin youtube'dan kaldırılması istendi.

Yeni klibi Dark Horse'da eski bir mısır prensesini canlandıran Katy Perry, bir müslüman olan ve Allah kolyesi takan bir adamı kolyesi ile birlikte kum haline getirmesi büyük bir tepki çekti. İngiltere'nin Bradford bölgesinde yaşayan ve adının Shazad Iqbal olduğu öğrenilen müslüman adamın hakaret, küfür ve teşvik içeren videoyu kaldırtmak için Youtube'da bir imza kampanyası başlattı. Şu ana kadar 40 bin imza toplandığı açıklandı.