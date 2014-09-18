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Dünya

İran’da 'kızlı erkekli' Happy klibi çeken gençlere kırbaç ve hapis cezası

Pharrell Williams’ın 'Happy' şarkısına dans klibi çektikleri gerekçesiyle mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan İranlı gençlere 91 kırbaç ve 6 ay hapis cezası verildi

18 Eylül 2014 18:43

Pharrell Williams’ın Happy şarkısı eşliğinde çektikleri kliple sosyal medyada fenomen olan ve ardından İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan İranlı 3 genç kız ve erkek hakkında 91 kırbaç ve 6’şar yıl hapis kararı verildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, mayıs ayından beri tutuklu bulunan gençler ceza uygulanmadan önce üç yıl boyunca gözetim altında tutulacaklar ve herhangi bir taşkınlık yapmadıkları sürece ceza iptal olacak.

Şarkıcı Pharrell Williams da bu durumdan ne kadar rahatsız olduğuyla ilgili bir tweet ile paylaştı: “Sadece mutluluğu dağıtmaya çalışan çocukların tutuklanmış olması üzüntü vermekten çok daha öte bir şey.”

İşte o video:

 

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