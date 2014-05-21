İranlı gençlere 'mutluluğu' çok gördüler

Şarkıcı Pharrel Williams'ın hit şarkısı "Happy" eşliğinde dans etmek, İran'da gözaltı sebebi oldu.

İran'da üç kadın ve üç erkekten oluşan 6 kişi Türkçe “Mutlu” anlamına gelen "Happy" şarkısı eşliğinde dans ettiği klibi internete yüklerken başlarına geleceklerden habersizdi. Klip sosyal medyada çok beğenildi, 30,000'in üzerinde tıklandı ancak bu durum uzun sürmedi.

İran’da gençlerin yabancı bir şarkı eşliğinde dans etmesi sansüre uğradı, video yayından kaldırıldı. Olay burada bitmedi, videoda dans ederken görülen gençler birer birer gözaltına alındı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, devlet televizyonu ise yakalanan kişiler olduklarını söylediği bir grup insanın görüntüsünü yayınladı. Görüntülerde arkası dönük olarak görülen kişiler bir gözaltı merkezi gibi görünen bir yerde sorulara yanıt veriyor ve pişmanlıklarını bildiriyor.

Klibin Youtube'da yayınlanan alt yazılı bir versiyonunda gözaltına alınan kişiler "oyuncular" olarak tanımlanıyor. Bu kişiler klipte bir seçme için oynadıklarını ve kandırıldıklarını söylüyor.

Klipte görünenlerden bir erkek "Bana bir film çektiklerini ve izinleri olduğunu söylediler" diyor. "Beni kandırdılar".

Klipteki kadınlardan biri de "Bize videoyu yayınlamayacakları sözünü vermişlerdi" diyor.

Gözaltılardan sonra video internetten kaldırılmıştı ancak başkaları tarafından yeniden kondu.

Şarkıcı Pharrell ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada üzüntüsünü bildirdi ve "Bu çocukların mutluluk yaymaya çalışırken gözaltına alınmaları üzüntü verici olmaktan da öte" yazdı.

41 yaşındaki şarkıcı "Happy" yi sevilen animasyon film Çılgın Hırsız 2 (Despicable Me 2) için yazmıştı. Pharrell'in orijinal klibi Youtube'da 250 milyon kez izlenmiş.

İran'da kadınların başlarını örtmesi ve bol kıyafetler giymesi gerekiyor.

İran internetin de ciddi şekilde kısıtlandığı ülkelerden. Sosyal medya siteleri İran'da yasaklı.

İngiltere’de polemik konusu olmuştu

İngiltere’de yaşayan Müslümanların Pharrell Williams’ın ‘Happy’ adlı şarkısına çektikleri klip, üç haftada 1 buçuk milyonun üzerinde tıklanmış, çoğunluğun yüzünde gülümsemeye yol açan klibin kızdırdığı çevreler de olmuştu. Kadınların dans etmesini uygun bulmayanlarla, klibin Müslümanları sempatik gösterdiğini düşünen İslam karşıtları klip nedeniyle karşı karşıya gelmişti.