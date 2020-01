MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), pazar gecesi Glasgow'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Britanyalı müzik grubu One Direction, "En iyi sanatçı" ve "En büyük hayran grubuna sahip sanatçı"nın da içinde olduğu 5 ödülün sahibi oldu.

Karnaval'ın haberine göre, ABD'li Nicki Minaj, sahne şovları ve gece boyunca 7 kez kostüm değiştirmesiyle geceye damgasını vuran isim oldu.

İşte gecenin ödülleri:

En İyi Şarkı: Ariana Grande - Problem, ft. Iggy Azalea

En İyi Pop Sanatçısı: One Direction

En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber

En İyi Kadın Şarkıcı: Ariana Grande

En İyi Yeni Sanatçı: 5 Seconds of Summer

En İyi Video: Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

En İyi Rock Sanatçısı: Linkin Park

En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı: Afrojack

En İyi Dünya Sahnesi Performansı: Enrique Iglesias

Küresel İkon Ödülü: Ozzy Osbourne

En İyi Alternatif Müzik: Thirty Seconds to Mars

En iyi Hip-Hop Sanatçısı: Nicki Minaj

En İyi Canlı Performans: One Direction

En iyi Görünüm: Katy Perry

En İyi Push Sanatçısı: 5 Seconds of Summer

En İyi İspanyol Sanatçı: Enrique Iglesias

Dünya Çapında En İyi Sanatçı: Zhou Bichang

En İyi Afrikalı Sanatçı: Sauti Sol

En İyi Sosyal Mesaj Taşıyan Şarkı: Beyonce - Pretty Hurts

En İyi Birleşik Krallık & İrlandalı Sanatçı: One Direction

En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı: One Direction