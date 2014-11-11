MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), pazar gecesi Glasgow'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Britanyalı müzik grubu One Direction, "En iyi sanatçı" ve "En büyük hayran grubuna sahip sanatçı"nın da içinde olduğu 5 ödülün sahibi oldu.
Karnaval'ın haberine göre, ABD'li Nicki Minaj, sahne şovları ve gece boyunca 7 kez kostüm değiştirmesiyle geceye damgasını vuran isim oldu.
İşte gecenin ödülleri:
En İyi Şarkı: Ariana Grande - Problem, ft. Iggy Azalea
En İyi Pop Sanatçısı: One Direction
En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber
En İyi Kadın Şarkıcı: Ariana Grande
En İyi Yeni Sanatçı: 5 Seconds of Summer
En İyi Video: Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
En İyi Rock Sanatçısı: Linkin Park
En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı: Afrojack
En İyi Dünya Sahnesi Performansı: Enrique Iglesias
Küresel İkon Ödülü: Ozzy Osbourne
En İyi Alternatif Müzik: Thirty Seconds to Mars
En iyi Hip-Hop Sanatçısı: Nicki Minaj
En İyi Canlı Performans: One Direction
En iyi Görünüm: Katy Perry
En İyi Canlı Performans: One Direction
En İyi Push Sanatçısı: 5 Seconds of Summer
En İyi İspanyol Sanatçı: Enrique Iglesias
Dünya Çapında En İyi Sanatçı: Zhou Bichang
En İyi Afrikalı Sanatçı: Sauti Sol
En İyi Sosyal Mesaj Taşıyan Şarkı: Beyonce - Pretty Hurts
En İyi Birleşik Krallık & İrlandalı Sanatçı: One Direction
En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı: One Direction