T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV ödül töreninin yıldızı 5 ayrı ödül kazanan 'One Direction' oldu

11 Kasım 2014 20:05

MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), pazar gecesi Glasgow'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Britanyalı müzik grubu One Direction, "En iyi sanatçı" ve "En büyük hayran grubuna sahip sanatçı"nın da içinde olduğu 5 ödülün sahibi oldu.

Karnaval'ın haberine göre, ABD'li Nicki Minaj, sahne şovları ve gece boyunca 7 kez kostüm değiştirmesiyle geceye damgasını vuran isim oldu.

İşte gecenin ödülleri:

En İyi Şarkı: Ariana Grande - Problem, ft. Iggy Azalea
En İyi Pop Sanatçısı: One Direction
En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber
En İyi Kadın Şarkıcı: Ariana Grande
En İyi Yeni Sanatçı: 5 Seconds of Summer
En İyi Video: Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J
En İyi Rock Sanatçısı: Linkin Park
En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı: Afrojack
En İyi Dünya Sahnesi Performansı: Enrique Iglesias
Küresel İkon Ödülü: Ozzy Osbourne
En İyi Alternatif Müzik: Thirty Seconds to Mars
En iyi Hip-Hop Sanatçısı: Nicki Minaj
En İyi Canlı Performans: One Direction
En iyi Görünüm: Katy Perry
En İyi Canlı Performans: One Direction
En İyi Push Sanatçısı:  5 Seconds of Summer
En İyi İspanyol Sanatçı: Enrique Iglesias
Dünya Çapında En İyi Sanatçı: Zhou Bichang
En İyi Afrikalı Sanatçı: Sauti Sol
En İyi Sosyal Mesaj Taşıyan Şarkı: Beyonce - Pretty Hurts
En İyi Birleşik Krallık & İrlandalı Sanatçı: One Direction
En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı: One Direction

ETİKETLER

mtvemaavrupamüzik ödüllerinicki minajone directionkostümglasgowiskoçyaen iyi sanatçıhayran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24