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Yaşam

'Bu Tarz Benim' yayından kalkıyor

Show Tv ile Tv8 arasında paylaşılamayan Bu Tarz Benim yarışması reytinglerde yaşanan düşün nedeniyle Show TV tarafından yayından kaldırılıyor

28 Şubat 2015 15:15

Show Tv ile Tv8 arasında isim hakkın nedeniyle mahkemelik ola Bu Tarz Benim yayından kalkıyor. Show TV reytingi düşen Bu Tarz Benim'de bu cumartesi son kez eleme gecesi yaptıracak ve bu finalle yarışma bitirilecek.

gazeteciler.com'da yer alan habere göre, Show Tv'nin fenomen yarışması Bu Tarz Benim reyting kurbanı oldu. Bu Tarz Benim cumartesi günü eleme gecesiyle son kez ekranlara gelecek.

 

Bu tarz benim kavga çıkarmıştı

 

Show Tv'de yayınlanan Bu Tarz Benim ikinci sezonunda Tv8'e transfer olunca mahkemelik olmuştu. Mahkeme Bu Tarz Benim adını Show Tv'ye format hakkını da Tv8'e vermişti. Bunun sonucunda Show TV geçen hafta zorunlu olarak Bu Tarz Benim formatını değiştirmiş ve erkekleri de yarışmaya dahil etmişti.

Bu Tarz Benim'in bitişinde format değişikliği kadar etkisiz jüri üyeleri de sebep oldu. Cemil İpekçi dışındaki jüri üyeleri Show Tv'ye kayıp yaşattı.

 

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