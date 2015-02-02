‘Bu tarz benim’ler birbirini yedi'

Milliyet gazetesi magazin yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Bu Tarz Benim’ programları üzerinden TV8 ve Show TV’yi eleştirdi. Show TV’nin ‘taklit’ program yaptığını yazan Eyüboğlu, “Taklidin aslını yaşattığını düşünenlerdenim” dedi.

Milliyet’in bugünkü (2 Şubat 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

TV8’e transfer olan ‘Bu Tarz Benim’in kopyasını yapan Show TV’nin ‘Bu Tarz Benim’le arasındaki rekabet, sadece tarafların değil, belli bir kesimin de merakla takip ettiği bir konu.

Taraf olmayanın bertaraf olduğu bir ülkede yaşıyoruz, o yüzden hangi tarafı tuttuğumu merak ediyor olabilirsiniz.

Açıklayayım o zaman:

Bertaraf olmaya razıyım.

Çünkü tarzım değil bu tür programlar...

Yeri gelmişken şunu da vurgulamak isterim:

Taklidin aslını yaşattığını düşünenlerdenim.

Bu genel prensipler bir yana, bu hafta ‘final’ bölümlerine şöyle bir gözattığım ‘Bu Tarz Benim’lerle ilgili reyting ve prodüksiyon mukayesesi yapmakta yarar görüyorum.

Öykü Serter’in sunduğu Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun jüri üyesi olduğu TV8’in ‘Bu Tarz Benim’i hafta içinde her gün reyting olarak geride bırakıyor Show TV’nin ‘Bu Tarz Benim’ini...

Ancak iş cumartesi akşamki “eleme” yani “gala” gecelerine gelince dengeler değişiyor.

Geçen hafta hem ‘Total’de hem ‘AB’de Ebru Akel’in sunduğu Cemil İpekçi, Umut Eker ve Sibel Arna’nın daimi jüri olduğu Show TV’nin ‘Bu Tarz Benim’i, TV8’in yarışmasını geride bırakmıştı.

Bu hafta 2.95 reytingle Show TV’nin yarışması 16’ncı TV8’inki 19’uncu oldu. AB’de ise tam tersi bir durum söz konusu: TV8’in ‘Bu Tarz Benim’i 3.42 reytingle AB’de 16’ncı, Show TV’nin yarışması 2.36 reytingle 19’ncu...

Cumartesi akşamı ‘Bu Tarz Benim’le TV8 ‘Total’de 6’ncı, Show TV 7’nci, ‘AB’de TV8 5’inci, Show TV ise 6’ncı kanal...

TV8’in ‘Bu Tarz Benim’i reyting olarak, Show TV’nin ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasının bir tık üstünde.

Hakiki ‘Bu Tarz Benim’le taklit ‘Bu Tarz Benim’ arasındaki rekabetin 2 kanalı nereye taşıdığını görmek için fotoğrafın tamamına bakmakta yarar var.

AB kategorisinde ‘Güllerin Savaşı’ Kanal D’yi 1’inci, ‘Kiraz Mevsimi’ FOX’u 2’nci, ‘Kertenkele’ ATV’yi 3’ncü kanal yaptı. Total’de ise ‘Kiraz Mevsimi’yle FOX 1’inci, ‘Sungurlar’la Samanyolu TV 2’nci, ‘Güllerin Savaşı’yla Kanal D 3’üncü, ‘Kertenkele’yle ATV’yi

4’üncü kanal oldu...

Bu demektir ki Türk seyircisi hâlâ ‘dizi’ci!

Aynı akşam ‘Benzemez Kimse Sana’ yarışmasını ekrana getiren Star TV, ‘Total’de 5’inci, ‘AB’de ise 4’üncü kanal...

TV8 ve Show TV’nin cumartesi akşamı diğer kanalların gerisinde kalmasının bir sebebi var, o da şu:

Dizilerden reyting çalamayan ‘Bu Tarz Benim’ler birbirini yedi!