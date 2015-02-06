'Bu Tarz Benim' sadece bir kanalda yayınlanacak

Bu Tarz Benim" programı Show Tv'den olaylı bir şekilde ayrılarak TV8 ile anlaşmıştı. Ancak iki kanalda aynı isim ve aynı logoda iki ayrı program Türk televizyonlarında rastlanmadık bir durum ortaya çıkartmıştı. Mahkemelik olan programla ilgili karar verildi.

Programın yapımcısı Pdouction House'un, Show TV'den paralarını tahsil edemediği gerekçesi ile sözleşmeyi feshetmişti.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yapım şirketi TV8 ile anlaşmaya vardı ve program aynı jüri üyeleri ve dekor ile yayınlanmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine Show TV Ebru Akel'in sunuculuğu ve Bülent Ersoy gibi önemli bir ismin jüri üyeliği ile programı aynı şekilde sürdürmeye başladı.

Yapımcı şirket ile Show TV karşılıklı olarak birbirlerinden mahkemede şikayetçi oldu.



Bugün mahkeme merakla beklenen kararını verdi ve Show TV'deki Bu Tarz Benim yarışmasına tedbir koydu. Tedbir kararında Show TV'nin Bu Tarz Benim adıyla farklı bir yarışma düzenleyebileceği ancak konsept, moda, trend içerikli program yapamayacağı belirtildi. Böylece Bu Tarz Benim yarışması sadece TV8'de yayınlanacak.