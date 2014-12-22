Show TV: Bu Tarz Benim'de eşi görülmemiş bir rezalet yaşandı!

Show TV, ’Bu Tarz Benim’ yarışmasının finalinde yalnızca son bölümünün canlı yayınlanması ve canlı yayınlanan kısma jüri üyelerinin katılmamasına ilişkin açıklama yaptı. Kanal yönetimi, yapımcı şirketin izleyicileri mağdur ettiğini, jürinin de sorumsuz davrandığını belirterek, "Televizyonculuk tarihinde eşi görülmemiş bir rezalet yaşandı" dedi.

Açıklamada, "Türk televizyonculuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rezalete yol açarken, hem izleyicimizi, hem kanalımızı mağdur etmiştir" denildi. Show TV'nin yarışmayla ilgili açıklaması şöyle:

- Bu rezaletin sorumlusu olan yapımcı firma ve yetkilileri hakkında, hukuki süreç başlatmıştır. Yaşanan mağduriyeti dile getirmek ve olayların iç yüzünü aktarmak, kanal olarak, izleyicilerimize karşı sorumluluğumuzdur.

- Yapımcılar Haluk Şirin ve Caner Erdem'e ekranını açıp, Bu Tarz Benim adlı projeyi hayata geçiren Show TV ve değerli izleyicileri, mağdur edilmiştir.

'Hukuksuzluk yaşandı'

- Programın yeni sezon hazırlık bölümlerinin yayını bile devam ederken, yapımcı, sözleşmeyi, finale günler kala, hukuka aykırı bir şekilde feshetmiştir.

- Show TV, maruz kaldığı bu hukuksuzluk karşısında dahi, izleyicisini mağdur etmeme adına, programın finalini canlı olarak yayınlama imkanını yapımcıya tanımıştır.

- Buna rağmen yapımcı, kanalı sabote etmeye yönelik davranışı ile izleyiciyi hiç çekinmeden mağdur etme yoluna gitmiştir. Haftalarca programı heyecanla, sadakatle takip eden ve finali izleme hakkı olan izleyici, yapımcı firma tarafından, bu haktan mahrum bırakılmıştır.

- Finalin canlı olarak ekrana gelmesi konusunda uzlaşıldığından, Show TV, tüm hafta boyunca hem ekranından, hem de sosyal medya dahil tüm iletişim kanallarından, izleyicisine bu bilgiyi duyurmuştur. Ancak son anda, programın yönetmeni aranarak, planlanan yayın akışı değiştirilmiştir. Böylelikle, ortaya, hem Show TV'yi, hem de izleyiciyi mağdur eden bir yayıncılık rezaleti çıkmıştır.

Jüri canlı yayına bilerek katılmadı

- Ayrıca, programın jüri üyeleri Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez de, kendilerini severek takip eden izleyicilerine karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyerek, finalin canlı yayınlanan bölümüne katılmamış, yapımcının bu kabul edilemez tavrına destek vermiştir.

- Show TV hukuksal olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. Ancak; yapımcının hukuki, ahlaki ve etik olmayan bu davranışı nedeniyle, izleyicinin yaşadığı mağduriyet, ne yazık ki asla giderilemeyecektir.