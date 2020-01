Bu Tarz Benim'in kazananı belli oldu

Show TV’de yayınlanan ve sezınun en çok konuşulan yarışma programlarından olan Bu Tarz Benim’in final bölümünde ikizler Aycan-Nurcan Şencan , Ezgi Baylar ve Ayşenur Balcı’yi geride bırakarak birinci oldu. İzleyiciler yarışmanın yalnızca son bölümünün canlı olarak ekrana getirilmesine tepki gösterdi.

Milliyet’te yer alan habere göre, “Bu Tarz Benim'de kazanan kim?” sorusu dün akşam yanıtını buldu, Nurcan-Aycan Şencan kardeşler 100 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu. Show TV'de ekranlara gelen Bu Tarz Benim'de dün akşam final heyecanı vardı, büyük ödül sahibini buldu.

Final gecesinde şarkıcı Hande Yener, Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu jüride yer aldı. Hande Yener dansları ve şarkılarıyla geceye renk kattı.

Ezgi, Ayşenur ve Aycan-Nurcan finalde

Finalde Ezi Baylar, Ayşenur Balcı ve ikizler Aycan-Nurcan Şencan kardeşler yarıştı. Hafta içi en fazla yıldızı toplayarak bir puanı garantileyen Ezgi, yarışa bir adım önde başladı.

Yarışmacılar gecede 3 ayrı kıyafetle sahneye çıktı. Sonucu jüri oyları ve SMS'ler yüzde 50 yüzde 50 belirledi. Gecenin finalinde noter huzurunda yapılan SMS oylamasının sonucu açıklandı. Sonuçlara göre ikizler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan büyük ödülü elde etti. SMS sonuçlarında ikinciliği Ayşenur Balcı üçüncülüğü ise Ezgi Baylar aldı.

Büyük ödülü alan ikizlerden Nurcan Şencan "Bizi destekleyenlere teşekkür ederiz. Bize her zaman destek olan annemize ve şu an Adapazarı'nda izleyen babamıza teşekkür ediyorum. Bizlere inandılar. Buraya her sabah geldiğimizde, buradaki arkadaşlarımız bize yardımcı oldular. Sürekli moralimizi düzeltmeye çalıştılar" diye konuştu.

İzleyicilerden tepki yağdı

Yarışmanın hayranlarından ise finale tepki vardı. Çünkü, final gecesi çok uzun süre banttan yayınlandı. Bant yayınıyla izleyicilerden SMS atmaları istendi. Gecenin sonunda kısa bir süre canlı yayına geçildi ve sonuçlar açıklandı. Ancak finalde ne jüri vardı ne de seyirciler. Jüri üyelerinden Nur Yerlitaş ise yayın sürerken Instagram hesabından bir mekanda kahve içerken fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın altına da çok sayıda yorum geldi. Gece boyu finalin çok sönük olduğuna yönelik yorumlar yapıldı.

İşte Twitter'a yansıyan o yorumlar:

#BuTarzBenim dün akşam büyük finalde jüri üyelerinin olmaması kadar saçma bişey yoktu band çekiminde varlardı ama canlı yayın yoktular



-Böyle bir programa böyle bir final yakıştı mı? Jüri neredeydi Sonuç açıklanırken? Büyük hayal kırıklığı,berbattı..



-Jüri nin dahi olmadigi canli yayin ve final cok sacma kimi kandiriyosunuz acaba



-Yarışmasının finalinde jürinin olmaması büyük bir strateji hatasıdır. 2 hafta önce 1. Belliydi zaten bu aksam canlı yayın yoktu



-Fi tarihinden beri canli yayın yapılıyor BBG nin elemeleri bile canlı yapılıyordu 5 dakikalık canlı yayın yıl 2015 TÜRKİYE!!!!



-Rezaleti canlı yayın olmadigindan vazgeçtim bari kazanan belli olduğunda jüri ve eski yarışmacılar da orda olsalardı



Böyle bir canlı yayın gorulmedi aile arasi nişan gibi oldu daha da izlemem



-Bu tarz benim deli gibi reklam yaptı, final fiyasko; kimse yoktu ya kendi kendilerine takıldılar, çok ayıp etti jüri cokkk



-Bu kadar izlenen bir yarışmanın finalinde jüri yok ne kadar özensiz bir davranış iyi ki yarışmayı özleme sundurmadınız



-canlı yayında jüri bile yoktu.Bu ne basit,amatör final kardeşimm



-rezaleti canlı yayın olmadigindan vazgeçtim bari kazanan belli olduğunda jüri ve eski yarışmacılar da orda olsalardı