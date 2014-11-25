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Kültür-Sanat

Bu hafta İstanbul'da kimleri dinleyeceğiz?

Kasım'ın son haftasında pek çok ünlü müzisyen Türkiye'de sahne alacak

25 Kasım 2014 20:06

Kasım ayı boyunca İstanbul'da pek çok yabancı müzisyen sahne aldı. Ayın sonlarına yaklaşırken, bu hafta canlı müzik dinlemek isteyenler için performans gerçekleştirecek müzisyenlerin çalışmalarından bir derleme yaptık:

The Lost Fingers (26 Kasım - Babylon)
"Pump Up The Jam":

 

 

 

Pagagnini (26 Kasım - CRR Konser Salonu)
"Pachelbel / Re majör kanon":

 

 

 

André Rieu (27 Kasım - Sinan Erdem Spor Salonu, 29 Kasım 2014 - Ülker Sports Arena)
"Şostakoviç / İkinci vals":

 

 

 

Pharoah Sanders (27 Kasım, İş Sanat Kültür Merkezi)
"Giant steps":

 

 

 

Submotion Orchestra (28-29 Kasım, İKSV Salon)
"Always":

 

 

 

MozART Group (29 Kasım - CRR Konser Salonu):

 

 

 

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