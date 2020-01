Bu hafta İstanbul'da kimleri dinleyeceğiz?

Kasım ayı boyunca İstanbul'da pek çok yabancı müzisyen sahne aldı. Ayın sonlarına yaklaşırken, bu hafta canlı müzik dinlemek isteyenler için performans gerçekleştirecek müzisyenlerin çalışmalarından bir derleme yaptık:

The Lost Fingers (26 Kasım - Babylon)

"Pump Up The Jam":

Pagagnini (26 Kasım - CRR Konser Salonu)

"Pachelbel / Re majör kanon":

André Rieu (27 Kasım - Sinan Erdem Spor Salonu, 29 Kasım 2014 - Ülker Sports Arena)

"Şostakoviç / İkinci vals":

Pharoah Sanders (27 Kasım, İş Sanat Kültür Merkezi)

"Giant steps":

Submotion Orchestra (28-29 Kasım, İKSV Salon)

"Always":

MozART Group (29 Kasım - CRR Konser Salonu):