Dünyaca ünlü müzisyenler Kasım ayında Türkiye'de

Bu Kasım ayında, İstanbul ve Ankara'da pek çok dikkat çekici konser gerçekleşecek. Demi Lovato ve Sarah Brightman gibi dünya çapında ünlü isimlerin dışında; Natasha Paremski ve Mariza gibi alanının bilinen isimleri önümüzdeki ay seyirciyle buluşuyor.

Oktay Volkan Alkaya’nın Radikal’deki haberine göre, aralarında dünya müziğine yön veren isimlerin de yer aldığı etkinliklerden göze çarpanlar şunlar:

1. Demi Lovato

Hem yazar hem de müzisyen kişiliğiyle son zamanların en çok beğenilen sanatçıları arasında yer alan Demi Lovato, özellikle 2013 yılında çıkarttığı 4. albümündeki "Heart Attack" çalışmasıyla listeleri altüst etti. Yaptığı bağışlarla da çok konuşulan Lovato, genç kuşağın ilgiyle takip ettiği bir isim. 16 Kasım'da İstanbul'da konser verecek olan başarılı sanatçının Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

2. The Lost Fingers

"Çingene tarzında caz" yapan The Lost Fingers, tekrar İstanbul'da. Grubun, ünlü şarkıları caz esintisiyle ve sıra dışı bir biçimde yeniden yorumlaması beğeni topluyor. Kanada'nın önde gelen müzik topluluğu 26 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak.

3. Eric Whitacre

Grammy ödüliü dünyaca ünlü koro şefi Eric Whitacre, ilk kez ülkemize geliyor. Vereceği konserde Türkiye'nin önde gelen korolarından Rezonans ile aynı sahneyi paylaşacak olan Eric Whitacre, 8 Kasım'da İstanbul'da izleyici karşısına çıkacak. "Choral Superstar" (koro süper starı) olarak tanımlanan Eric Whitacre'in ismi dünyada bir çok müzik festivaline veriliyor. 2009 yılında başlattığı "Sanal Koro" projesiyle dünyanın dört bir yanından koristi internet üzerinden bir araya getiren Whitacre'nin, 70 kişilik Rezonans ekibiyle ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

4. Sarah Brightman

Dünyanın en tanınmış sopranolarından Sarah Brightman, 9 Kasım'da, İstanbul’da ünlü opera baladlarını seslendirecek. Klasik müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla sanatseverlerle buluşturan İngiliz sanatçı aynı zamanda; aktris, şarkı sözü yazarı ve dansçı olarak da kariyer yapmış ünlü bir isim.



5. Andre Rieu

Klasik müziğin Madonna'sı olarak anılan André Rieu, Johann Strauss Orkestrası ile birlikte 27 Kasım'da, İstanbul'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Müzik otoritelerince bu yüzyılın en önemli müzisyenlerinden biri kabul edilen André Rieu'un bu İstanbul'a ikinci gelişi. Bugüne kadar dünya müzik listelerinde 30 kez liste birinciliği, 355 Platin Albüm ödülü, 35 milyon DVD satışı gibi başarılara imza atan André Rieu, günümüzde olimpiyat statlarında konser verebilen tek klasik müzik sanatçısı.



6. Ane Brun

Norveçli indie müzik sanatçısı Ane Brun, 6 Kasım'da Ankara'da sahne alacak. İskandinav müziğinin güçlü isimlerinden biri olan Brun, şarkı yazarı ve gitarist olarak Norveç'te büyük başarılara imza attı. Akustik solo performansıyla seyircilerin karşısında olacak olan Brun, kendi plak şirketine sahip başarılı bir sanatçı.



7. Lykke Li

Alternatif ve elektronik motiflerle, İndie Pop'u kaynaştıran Lykke Li, 18 Kasım'da İstanbul seyircisinin karşısında olacak. "I Follow Rivers" ile dünya çapında bir şöhrete sahip olan Li, dünyanın dört bir tarafında geçen, değişik kültürlerin müzikleriyle harmanlanan bir müzik altyapısı kuruyor. Li; Pretty Little Liars, Vampire Diaries ve Teen Wolf gibi dizilerin müziklerine de katkıda bulunuyor.

8. Dee Dee Bridgewater

Caz klasiklerini, alışılmış standartların dışında, kendine özgü yorumuyla seslendiren Bridgewater, günümüzün en üst düzey caz vokalistleri arasında yer alıyor. 21 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak olan başarılı sanatçı, müzikallerde de rol alan Grammy ödüllü büyük bir isim.



9. Ursula Lopez

21 Kasım'da İstanbul’da sahne alacak olan Lopez, flamenkonun kraliçesi olarak tanınıyor. Hayata dair her şeyi dansıyla sahneye uyarlayan Lopez; Kordoba doğumlu ve klasik İspanyol dansı ve balesinden eğitimi almış. Dünyanın dört bir tarafında çeşitli gösterilerde boy gösteren Lopez, aynı zamanda flamenkoya yeni yetenekler kazandırdığı atölyesiyle dans sanatına sektörel anlamda da büyük bir destek veriyor.



10. Natasha Paremski

İstanbul seyircisinin karşısına 8 Kasım'da çıkacak olan ünlü piyanist Natasha Paremski, taklit edilemez tekniğiyle tanınan özel bir sanatçı. İlk profesyonel konserini 9 yaşında El Camino Youth Symphony ile Kaliforniya'da veren Paremski, piyanoya 4 yaşında başlamış. Rus asıllı Amerikalı müzisyen; istikrarlı, göz alıcı ve enerjik performansları ile ilham verici bir yorumculuk gücüne sahip.

11. Raul Midon

1966 New Mexico doğumlu, doğuştan görme engelli olan Raul Midon; profesyonel müzik hayatına Enrique Iglesias, Shakira, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ricky Martin, Julio Iglesias gibi dünyaca ünlü yıldızların vokalistliğini yaparak başlamış bir müzisyen. Tek kişilik orkestra olarak adlandırılan Midon, birlikte çalıştığı isimlerin yanı sıra solo eserleri ile de dünya çapında üne sahip. 21 Kasım'da İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak olan sanatçının birçok ülkede özel hayran kitleleri bulunuyor.

12. Emiliana Torrini

Björk'ten sonra İzlanda'nın dünya müziğine kazandırdığı en önemli isim sayılan Emiliana Torrini, 12 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak. Yüzüklerin Efendisi gibi büyük yapımların müziklerine katkılarda bulunan Torrini, İtalyan bir baba ve İzlandalı bir annenin kızı. Müzikleri birçok ünlü dizide de kullanılan sanatçının şu ana kadar 9 albümü ve 11 single'ı piyasaya çıktı.

13. Mariza

Fado müziğinin divası olarak tanınan Mariza, 6 Kasım'da Ankara'da sahne alıyor. Birçok kez Grammy'e aday gösterilen ve Avrupa'dan sayısız ödül alan Mariza, tüm dünyada bir milyondan fazla albüm satışı ile Fado'nun lider temsilcisi olma özelliğini taşıyor. Portekiz'in yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden olan Mariza, Mozambik asıllı bir sanatçı. Portekiz Devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı alan Mariza, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip.



