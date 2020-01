Babylon sahnesinde 'çingene usulü caz'

2008 yılında Kanada’nın Quebec şehrinde kurulan müzik grubu The Lost Fingers, “çingene usulü caz” olarak adlandırdıkları kendilerine has müzikleriyle 26 Kasım Çarşamba akşamı bir kez daha Babylon sahnesine konuk olacak.

“Pump Up the Jam”, “Tainted Love”, “Careless Whisper”, “You Give Love a Bad Name” gibi klasik pop parçalarını sıra dışı bir formda yorumlayan The Lost Fingers; şu ana kadar yayınladıkları Lost in the 80s, Rendez-vous rose, Gypsy Kameleon, La Marquise ve son olarak 2014 tarihli Wonders of the World ile Kanada’nın önemli müzik oluşumlarından biri olduklarını gösterdiler.

Başarılı albümleriyle birlikte bir de Juno adaylığı bulunan Kanadalı ekip 21:30'da sahne alacak.

The Lost Fingers'tan Michael Jackson'ın ünlü parçası "Billie Jean" yorumu: