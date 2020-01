Aralık ayında takviminize işaretlemeniz gereken konserler

Ekim ve Kasım aylarıyla beraber sezona hareketli bir şekilde başlayan İstanbul’da Aralık ayında da birçok konser mekânında; elektronikten caza, klasikten indie pop’a farklı müzik türlerinde dopdolu bir program müzikseverleri bekliyor.

The Magger’a göre, Aralık'ta takviminize işaretlemeniz gereken pek çok müzik etkinliği olacak. İşte o konserlerden bazıları:



1. Ayo, 2 Aralık Salı - İş Sanat

Aralık ayı bir folk-soul konseri ile başlıyor. Avrupa’nın hızla yükselen pop yıldızlarından Ayo’yu birçok kişi “Down On My Knees” şarkısı ile tanıyor. Nijeryalı babası ve Çingene annesinden aldığı çok kültürlülüğü; soul, reggea ve afrobeat gibi müzik türlerini bir araya getirerek yansıtan sanatçı, aynı zamanda UNESCO’nun iyi niyet elçilerinden. Ağırlıklı olarak son albümü "Ticket to the World"den şarkılar seslendirecek Ayo, yılın son ayına güzel bir başlangıç olacak.

2. GoGo Penguin, 5 Aralık Cuma - Salon



İstanbul’da daha önce de dinlediğimiz gruplardan olan GoGo Penguin, Aralık ayının heyecan verici caz konserlerinden birine imza atacak. İngiliz piyano-caz üçlüsü, Manchester ve Londra’daki caz kulüplerinin vazgeçilmezlerinden.

3. Farid Farjad, 6 Aralık Cumartesi - Zorlu Center PSM

İran halk müziği ve klasik Batı müziğini ustalıkla birleştiren ve ülkemizde “Kemanı Ağlatan Adam” olarak tanınan virtüöz kemancı Farid Farjad, 6 Aralık’ta Zorlu Center PSM’de olacak.

4. Morrissey, 7 Aralık - Volkswagen Arena



80'lerin en önemli alternatif rock gruplarından The Smiths’in vokalisti İngiliz müzisyen Morrissey, İstanbul konserinde, son albümünün ikinci single’ı olarak yayınlanan ve İstanbul ’un karmaşık ve kaotik sokaklarının duygusunu veren, cigar-box gitar ezgileri ve şehrin sokaklarından ses kayıtları içeren “Istanbul” şarkısını da seslendirecek.

5. Ane Brun, 12 Aralık Cuma - KüçükÇiftlik Park



Salon’da verdiği unutulmaz konserlerle tanıdığımız Ane Brun, yine İKSV organizasyonuyla, bu kez farklı bir mekânda sahne alacak… Norveç bağımsız müziğinin en önemli isimlerinden olan sanatçı, İstanbul’u üçüncü ziyaretinde akustik bir konserle KüçükÇiftlik Park’ta olacak.

6. GusGus, 13 Aralık Cumartesi - Babylon



Kuzeyin müziğini bizimle buluşturan, Babylon’un Nordik Festival konserleri Aralık ayında da devam ediyor. İstanbul’da daha önce de dinlediğimiz İzlandalı grup GusGus, inanılmaz derecede yüksek enerjisi ile eğlenceyi garanti ediyor. 1995’ten günümüze tekno, trip-hop, house gibi farklı tarzlardan etkilendikleri albümleri ile dikkat çeken grup; Björk, Sigur Ros, Depeche Mode gibi müzisyenlere yaptıkları remixler ile de tanınıyor.

7. The Parov Stelar Band & Oi Va Voi, 13 Aralık Cumartesi - Volkswagen Arena



Nu-jazz, house ve elektronik müziğin sevilen isimlerinden The Parov Stelar Band ve müzikal zenginliğiyle dikkat çeken Oi Va Voi, 13 Aralık Cumartesi günü Volkswagen Arena’da sahne alacak. Jack White ile başlayan “Babylon Presents” konserlerinin ikincisi de, bu seriyi uzun süre heyecanla ve yakından takip edeceğimizin habercisi…

8. Münih Oda Orkestrası & Alexander Liebreich & Alice Sara Ott, 13 Aralık Cumartesi - İş Sanat



25 yaşındaki Alman-Japon piyanist Alice Sara Ott, klasik müzik dünyasında günümüzün en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak anılıyor. İş Sanat’taki konserinde, Liszt ve Chopin kayıtları ile listeleri sarsan, ödülleri toplayan piyanistin Beethoven yorumuna şahit olacağız. Alice Sara Ott, sahneyi yeni neslin başarılı şeflerinden Alexander Liebreich yönetimindeki Münih Oda Orkestrası ile paylaşacak.

9. Anthony Strong, 16 Aralık Salı - İş Sanat



İngiltere’nin yeni "caz süperstarı" olduğu söylenen Anthony Strong’un ismi, Jamie Cullum ve Michael Bublé gibi retro-çağdaş caz duayenlerinin arasında anılıyor. Dinamik tarzıyla, bilindik caz parçalarını bambaşka bir tarzda yorumlayan sanatçıyı İş Sanat'ta dinleyebilirsiniz.

10. Joshua Bell, 16 Aralık Salı - Zorlu Center PSM



Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden bir diğeri, Joshua Bell de ayın önemli klasik müzik konserlerinden birine imza atacak. Daha önce ülkemizde farklı sahnelerde de performans sergileyen Bell, bu sefer Zorlu Center PSM’ye konuk oluyor.

11. Owen Pallett, 19 Aralık Cuma - Salon



Kanadalı müzisyen ve besteci Owen Pallett, çoksesli performansları kadar yaptığı işbirlikleri ile de adından söz ettiren bir sanatçı. Arcade Fire’ın orkestral düzenlemelerini üstlenen, son albümünde Brian Eno’nun katkılarından faydalanan Pallett; klasik müzikten synth-pop’a, elektronik müzikten fütürizme uzanan katmanlı tarzı ile Salon’da olacak.