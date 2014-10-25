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Kültür-Sanat

Ane Brun Aralık’ta tekrar İstanbul’a geliyor

Bağımsız müziğin Norveçli ismi Ane Brun, bir yıl aradan sonra yeniden, 12 Aralık'ta Maçka KüçükÇiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşacak

25 Ekim 2014 14:17

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında İstanbulluların dinleme fırsatı bulduğu Norveçli müzisyen Ane Brun, 12 Aralık Cuma gecesi Maçka’daki KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konser için tekrar İstanbul'a geliyor.

Folk ve indie tarzında müzik yapan Brun, İKSV’nin düzenlediği akustik bir konserde dinleyiciyle buluşacak. 

 

Ane Brun kimdir?

 

Sahneyi bir tür “meditasyon” alanı olarak gördüğünü söyleyen Norveçli müzisyen, 2003’te yayımladığı ilk albümü Spending Time with Morgan’ın ardından yayımladığı Temporary Dive (2005) albümüyle Norveç Grammy Ödülleri’nde “En İyi Kadın Sanatçı” seçildi. Son stüdyo albümü olan It All Starts with One’ı 2011’de yayımlayan Brun, müzikteki 10. yılını geçtiğimiz yıl retrospektif bir albümle kutladı.

Daha önce albümlerine almadığı şarkılarını ve cover’ları Rarities (2014) adlı son albümünde bir araya getiren Ane Brun, bu kez hiç duyulmamış parçalarını ve Ain't No Cure For Love (Leonard Cohen), From Me To You (The Beatles), It's Alright (Baby's Coming Back) (Eurythmics) gibi klasikleşmiş şarkıların yorumlarını İstanbullu hayranlarıyla paylaşacak.

Ane Brun öncesinde ise 2013 yılında Skisser albümüyle müzik dünyasına adım atan İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Alice Boman, huzur veren sesiyle KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Ayrıntılı bilgi için: http://iksv.org/tr


 

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