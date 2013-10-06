'Bu demokrasi paketiyle çatışma süreci yeniden başlar'

Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, demokratikleşme paketinde Kürt sorununu içeren bir madde olmadığını ileri sürerek, "Ne zaman Kürtlerin hakları güvence altına alınırsa o zaman paketin ismi demokrasi paketi olur. Sayın Öcalan'ın büyük emekle, çabayla bu aşamaya getirdiği bu süreci, seçim hesaplarına heba etmeye kalkarsa hükümet, bu ülkede tekrar çatışmalı süreç başlayacaktır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ında yer alan habere göre, BDP Siverek İlçe Teşkilatı, ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Köyü'nde 'Demokrasi ve Özgürlük' şöleni düzenlendi. Şölene BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve partililer katıldı. Sık sık Öcalan ve PKK lehine slogan atan kalabalıktaki yüzlerini poşuyla kapatan kişiler, PKK bayrağı ile Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı. Şölen alanında kurulan platformda kalabalığa konuşan BDP'li Nursel Aydoğan, Urfa’nın Kürt özgürlük mücadelesinin başladığı yer olduğunu söyledi. Aydoğan, demokratikleşme paketini de eleştirerek, şunları söyledi:

'Bu, demokrasi paketi değildir'

"Kürt özgürlük mücadelesi bu topraklarda yeşerdi. Bu mücadeleye katılanlar ilk kez burada şehit oldu. Şunu iyi bilsinler ki; Kürt halkı er yada geç bu mücadeleyi zafere ulaştıracaktır. Bu mücadele büyümesin istiyorlar, denemedikleri yöntemler kalmadı. Milyonlarca dönüm araziye sahiptir Şanlıurfa, ama bakın Şanlıurfa halkı açlıkla mücadele ediyor. Halkımız tarım işçiliğine gidiyor. Bu bir devlet politikasıdır. Eğer bu paket içerisinde Kürt sorunun çözümünü içermedikçe bu paket demokrasi paketi değildir. Ana dilde eğitim kabul edilmiyorsa, bu paket demokrasi paketi değildir. Bu pakette Kürt kimliğinin kabulü yoksa eğer Başbakan, Kürt halkına bunun garantisini vermiyorsa; bu paket demokrasi paketi değildir. Halen farklı seçim yöntemleriyle Kürtlerin parlamentoda temsiliyetini engellemeye çalışıyorsa bu paketi tanımıyoruz. Ne zaman Kürtlerin hakları güvence altına alınırsa; o zaman paketin ismi demokrasi paketi olur. Sayın Öcalan'ın büyük emekle, çabayla bu aşamaya getirdiği bu süreci, seçim hesaplarına heba etmeye kalkarsa hükümet, bu ülkede tekrar çatışmalı süreç başlayacaktır."

Binici: Varlığım Kürt özgürlük hareketine armağan olsun

Nursel Aydoğan'ın ardından platforma çıkan İbrahim Binici, kalabalığa Kürtçe seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 'Andımız'ı okurken "Varlığım Türk varlığına armağan olsun" dediğini hatırlatan Binici, "Ben de buradan diyorum ki; Varlığım Kürt özgürlük hareketinin varlığına armağan olsun. Varlığım onlara bin feda olsun" dedi.

Konuşmaların ardından şölene katılanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği müziklere eşlik ederek, halay çekti. Kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.