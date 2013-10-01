Başbakan BDP'lilere sordu: Paketi nasıl buldunuz?

TBMM'nin 24. Dönem 4. Yasama yılı açılış resepsiyonunda Başbakan Tayyip Erdoğan ile BDPliler arasında demokratikleşme paketi konuşuldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TBMM ’nin 24. Dönem 4. Yasama yılı açılış resepsiyonunda BDPlilerin yanına giderek, “Paketi nasıl buldunuz” diye sordu.

BDPli Sırrı Sakık ise bölgeden geldiğini ve paketin beklentileri karşılamadığını belirterek, “Yediden yetmişe hepimiz Terörle Mücadele Kanunu mağduruyuz. İçerideki siyasetçiler özgürleşmeden barış imkanı olmayacak” dedi. Bunun üzerine Başbakan, “önümüzdeki günlerde hep beraber inşallah” dedi. Sakık da, “Yapılacak çalışmalarla ilgili ortaklaşmalıyız” diye karşılık verdi.