KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık: Demokrasi paketi 'kabak' çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi ile ilgili ilk kez konuşan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Bu paket özünde kabaktır, yani boştur" dedi.

DHA'dan Ferit Arslan'ın haberine göre, KCK Başbakan Erdoğan tarafından 30 Eylül'de açıklanan demokratikleşme paketi ile ilgili deklarasyon ile cevap verme hazırlığı yaparken, Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, paket ile ilgili görüşlerini PKK 'nın internet sitesindeki makalesinde açıkladı. Paketten Abdullah Öcalan ile başlatılan süreci boşa çıkaracak ve sabote edecek bir yaklaşım çıktığını ileri süren Cemil Bayık şunları kaydetti:

" AKP sanki başlatılan bir süreç yokmuş gibi hareket etmiştir. AKP hükümetinin böyle yaklaşmasıyla ortada bir süreç kalır mı? Biraz aklı başında olan ve siyasetten anlayan herkes 'süreç böyle yürümez' der. AKP hükümeti her sıkıştığında İmralı'ya heyetler göndermektedir. Bir yıla yakındır çatışmasızlık ortamı bu görüşmeler sonucu gerçekleşmiştir. KCK, AKP hükümeti Abdullah Öcalan'ı muhatap alacak ve müzakere yapılacak düşüncesiyle çatışmasızlığı sağlamış, silahlı güçlerini önemli düzeyde sınır dışına çıkarmıştır. Zaten Kürtler bir toplum olarak tanınıp siyasi temsilcileri muhatap alınmadan ve müzakere yapılmadan çözüm gerçekleşmez. Kürtlerin siyasi iradesini tanımayanlar Kürt sorununu çözemezler."

Cemil Bayık, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı paketin, PKK'nın geri çekilmeyi durdurma önerisinin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne serdiğini de savunarak şöyle devam etti:

"Bu açıdan Abdullah Öcalan'ın müzakere koşullarını yaratması ve müzakereye başlaması gerekir. Yoksa süreç AKP tarafından tek taraflı olarak bozulmuş demektir. Aslında süreç kalmamıştır. Kürt halk önderi 'acaba çıkmamış candan süreci bir biçimde canlandırabilir miyim' düşüncesiyle son olarak üç öneri yapmıştır. Bu öneriler pratikleşmezse Kürt Özgürlük Hareketi de bu durumu değerlendirir. Kürtlerin kendi kaderlerini AKP hükümetinin insafına bırakması düşünülemez. Kürtleri muhatap almayan her adım ve paket özünde boştur. Bu paket 'kundır' (kabak) dır.

‘Ya çözüm ya yeni mücadele dönemi’

Cemil Bayık bir çözüm paketinden söz edilemeyeceğini, açıklanan paketin aksine çözümsüzlüğü örten bir paket olduğunu ifade ederek makalesini şöyle tamamladı:

"Eski kültürel soykırımcı, sömürgeci politikaların üstünü örten bir örtü olarak kullanılacaktır. Böylece AKP'nin Kürt sorununa yaklaşımı bir kez daha belli olmuştur. AKP hükümeti bu paketle son kredisini harcamıştır. Ya AKP çözüm iradesini ortaya koyacaktır, ya da Kürtler yeni bir mücadele dönemi tarzı ve yöntemi ortaya koyacaklardır."