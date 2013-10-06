'Demokratikleşme paketine karşı çıkanlar papağan gibi'

Demokratikleşme paketine karşı çıkanlara sert tepki gösteren Başbakan Erdoğan, ''O malum çevreler adeta papağan gibi aynı masalı anlatmaya yeniden başladılar. Göreceksiniz onlar bir kez daha kaybedecek, Türkiye bir kez daha kazanacak'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana programının ikinci gününde Kozan'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Başbakan, demokratikleşme paketini açıklamalarının ardından, malum çevrelerin aynı türküyü söylemeye yeniden başladığını belirterek, "Göreceksiniz onlar bir kez daha yanılacaklar, onlar bir kez daha kaybedecek, Türkiye bir kez daha kazanacak" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Türkiye'de kardeşlik güç kazandıkça, dünyadaki etkinliğimiz de artıyor. Türkiye'nin artık IMF'ye borcu yok. Yolsuzlukları ayağımızın altına aldık. Yolsuzluk hortumu kesilmeseydi bugün kapı kapı gezip borç dilenecektik.

Merkez Bankamızın kasasında 27.5 milyar dolar vardı. Ben milliyetçi geçinenlere soruyorum, ben borç ödüyorum, sen borçlanıyorsun. Bu nasıl milliyetçilik? Şimdi döviz rezervi olarak Merkez Bankamızın kasasında 129 milyar dolar var. Ekonomik olarak ayakta durabiliyorsak o buradan geliyor. Biz dolduruyoruz, siz o zaman boşalttınız.

Başörtülü kardeşlerim kamuda rahat çalışacak diye mi?

O malum çevreler adeta papağan gibi aynı masalı anlatmaya yeniden başladılar. Göreceksiniz onlar bir kez daha yanılacaklar. Niye karşı çıkıyorsun?

Benim başörtülü kardeşlerim kamuda daha rahat çalışacak diye mi karşı çıkıyorsun? Başı açık kardeşim neyse başı örtülü kardeşim de aynı haklara sahip olmalıdır. Milleti seviyorsan, başı örtülüsü de, başı açığı da bizim kardeşimiz.

Reform paketiyle Türkiye gücüne güç katacak. Bu paketi de sizlere danışarak hazırladık. Sizin onay vermediğiniz hiçbir konuya biz de onay vermedik. Bu paket 76 milyonun paketidir. 76 milyonun her bir ferdini memnun edecek pakettir. Bazıları bu paket ayrımcıdır diyor. Haşa... Bunu nasıl dersiniz? Biz kimin ne dediğine değil, milletin ne dediğine bakarız. Milletimiz memnun, yüzde 60-70 memnuniyet görüyoruz.

'Hiçbir teklifi beğenmiyorsunuz'

Paketle ilgili anamuhalefet partisinin "ikide bir bir şeyler söylediğini", yüzde 10 olan seçim barajının indirilmesini istediğini aktaran Erdoğan, ülkelerin istikrar ve güven politikaları olduğunu, anamuhalefet partisinin dünyayı takip etmediğini savundu.

Türkiye'nin kendi iktidarlarına kadar istikrarı ve güveni yakalayamadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

'Peki' dedik, 'Biz size üç tane teklif sunuyoruz'. Bir: dedik ki, 'Mevcut durumu koruyalım'. Beğenmiyorsunuz. Size ikinci bir teklifimiz daha var, barajı yüzde 5'e indirelim, daraltılmış bölge getirelim yani 5'li paketler halinde Türkiye'yi 110 bölgede seçime sokalım. 5 ile çarp 550 milletvekili. Bunu da beğenmediniz. Üçüncü teklif: barajı tamamen kaldıralım, hiç baraj olmasın ama 550 bölge olsun ve her bölgeden bir milletvekili çıksın. Baktım ki şimdi buna da pek yanaşmaya niyetleri yok.

Bundan da rahatsız olmaya başladılar. Şimdi yeni hesaplar yapmaya başladılar. Şöyle olsa, böyle olsa, ne olur. Kardeşim kusura bakma, onu teklif ediyoruz, yok. Bunu teklif ediyoruz, yok. Şimdi biz oturup konuşacağız, kararı vereceğiz ve o karardan sonra teklifi Meclis'e getireceğiz."