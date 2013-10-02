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Cemil İpekçi: Demokratikleşme paketine hepimiz kahkahalarla güldük

Cemil İpekçi demokratikleşme paketie ilişkin, 'Bunun neresi demokrasi, neresi demokrasi değil anlamadım ben. İki dönem AK Parti’ye oy verdim. Ama bu dönem AK Parti’ye veremeyeceğim' dedi

02 Ekim 2013 13:43

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketine ilişkin "Bugün yeni bir demokrasi açılımı paketi açıklandı, hepimiz kahkahalarla güldük. Bunun neresi demokrasi, neresi demokrasi değil anlamadım ben. Yeni parti çıkarsa AK Parti değişir mi bilmiyorum. İki dönem AK Parti’ye oy verdim. Ama bu dönem AK Parti’ye veremeyeceğim" açıklamalarında bulundu.

Bodrum Kumbahçe Sahili’nde dün saat 22.00 sıralarında denize giren ve yaklaşık 20 dakika yüzen Cemil İpekçi, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

 

'Artık AKP'ye oy vermeyeceğim’

 

Politikaya girmek istemediğini ancak her zaman sivil politikacı olacağını belirten İpekçi, "Şu anda hiçbir partiye oy vermeyeceğim, bağımsız bir adaya oy vereceğim. Çünkü şu anda hiçbir partiyi birbirinden farklı görmüyorum. Ama yerel seçimlerde çok farklı düşünüyorum. İstanbul’da oy kullanacağım. Beyoğlu’nda Aylin Kotil’i destekleyeceğim elbette. Büyükşehir için ise gönlüm 17 yaşında tanıdığım ve sevdiğim, inandığım Mustafa Sarıgül’den yana. Beşiktaş’ta ise inşallah CHP çok akıllı olur, çünkü CHP’yi hala toparlanmamış görüyorum, ama duyduğum Lokman Kondakçı adaymış. Kondakçı sağ ve sol siyaseti çok iyi bilen otuz yıldır tanıdığım bir politikacıdır, MHP kökenlidir, çok bilgilidir. Benim gibi hayata asla pes etmez, tabi onu desteklerim" dedi.

İpekçi bir yıl içerisinde yapılacak genel seçimler öncesinde yeni bir parti çıkabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün yeni bir demokrasi açılımı paketi açıklandı, hepimiz kahkahalarla güldük.a bu dö Bunun neresi demokrasi, neresi demokrasi değil anlamadım ben. Yeni parti çıkarsa AK Parti değişir mi bilmiyorum. İki dönem AK Parti’ye oy verdim. Ama bu dönem AK Parti’ye veremeyeceğim. Tayyip beye çok güvenmiştim. AK Parti’nin merkez bir parti olacağına inanmıştım, ama son zamanlarda görüyorim ki merkez kaç oynuyorlar. Ama seçimlere kadar değişebilirler. Bodrum’da ise gönlüm hep Mehmet Kocadon’dan yana oldu. Bu kez de Kocadon’u destekleyeceğim. Çünkü Avrupalı bir kent yarattı, karizmatik bir duruşu var, sorunlara bakışı hızlı çözümleri beni çok etkiledi."

 

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