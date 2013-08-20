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Cemil İpekçi: Artık Erdoğan, oy verdiğim kişi değil

Twitter hesabından hükümetin politikalarını eleştiren İpekçi: Yetmez ama evet dediğimde de Sayın Tayyip Erdoğan'ın gerisini getireceğini düşünmüştüm,meğer sanatçı olmamın hayaliyimiş

20 Ağustos 2013 20:55

 

Daha önce AKP'nin muhafazakar yanını desteklediğini söyleyen ünlü modacı Cemil İpekçi, bu kez sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştiri yağmuruna tuttu. hurriyet.com.tr'nin haberine göre, İpekçi bu konuda yanıldığını söyleyerek "Bu sanatçı olmanın hayaliymiş" diye yazdı.

İpekçi Twitter sayfasında, "Sayın Tayyip Erdoğan'a da oy verdiğim zaman ilk zamanki duruşu ve de vaadlerinden dolayı vermiştim, ama artık o oy verdiğim kişi değil artık malesef" notunu paylaştı.

Ünlü modacı Cemil İpekçi, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:    
 
"Ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın da geçmişten ve de geçmişteki tüm liderlerden ders çıkaracağını sanmıştım, yanılmışım ve merkez bir lider olacağını sandım.

Yetmez ama evet dediğimde de Sayın Tayyip Erdoğan'ın gerisini getireceğini düşünmüştüm,meğer sanatçı olmamın hayali imiş.

Başta düşünce özgürlüğünü savunan bir Başbakan ve de düşünceden dolayı ceza yemiş biri sonradan nasıl olur da her düşünceyi dava eder? Sayın Tayyip Erdoğan'ı etrafındaki ona zarar veren insanların konuşmalarına hareketlerine mani olabilecek kadar güçlü zannetim. Yanılmışım.

Bazı makamlar vardır hele Başbakanlık gibi. Kişilerin sevgisine de, nefretine de katlanmak mecburiyetindedir. Çünkü liderdir yapacak çok işi vardır. Eğer her lafa dava açılıcaksa şöhretlerin her dakika herkesi  mahkemeye vermesi lazım. Yedikleri hakaretten ya da özel yaşamlarına karışılmasından."

Cemil İpekçi daha önce katıldığı bir TV programında "Kadın olsaydım türban takardım" diyerek "AKP’nin eleştirdiğim yanları var ama muhafazakarlıklarını destekliyorum. Sonuçta ben de muhafazakar bir eşcinselim" diye konuşmuştu.

 
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