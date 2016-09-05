Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduğu Boydak Holding TMSF'ye devredildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan soruşturmalar kapsamında 18 Ağustos'ta Boydak Holding'e kayyım atanmış, holding yönetiminde bulunan Hacı Boydak, Memduh Boydak, Bekir Boydak, Mustafa Boydak kardeşler ile amca çocukları olan Holding yöneticisi Şükrü Boydak, Gülen cemaatine yönelik soruşturmada çeşitli tarihlerde gözaltına alınmış, Memduh, Hacı, Şükrü ve Bekir Boydak tutuklanarak cezaevine konulurken aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı olan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak 3 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Boydak Holding, avukat Ramazan Aslan, bankacı Ramazan Erikli, avukat Yurdagül Kezban Kılıç Aksungur, mali müşavir Mustafa Karakaya, mali müşavir Ahmet Ziya Beşparmak'tan oluşan 5 kişilik kayyım heyetinin atanmasından 18 gün sonra Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye devredildi.